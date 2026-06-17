Керязов: ММС ще помага за "Армията" с каквото може, положени са основи за нов Национален стадион

Спортният министър Енчо Керязов беше гост в "Гостът на Sportal.bg", където говори по различни теми. Една тях беше за стадион "Българска армия", чийто строеж върви към завършване. Министърът заяви, че се надява съоръжението на ЦСКА да бъде добър пример за публично-частно партньорство.

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"Пожелавам на феновете на ЦСКА да имат нов стадион - той е уникално съоръжение, модерно, надявам се това да е добър пример за публично-частно партньорство. Това ще помогне много в сферата на спорта, защото имаме много обекти, които са амортизирани и неизползваеми. Дали ще бъде открит на време? Не мога да кажа, защото не съм запознат с процедурите - акт 16 и т.н. Но министерството няма да прави никаква пречка, а напротив - ще помагаме с каквото можем.

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Не познавах инвеститора, нормално, това е било много преди мен, решихме всичко още на първата среща, която проведохме. Ще има още среща, ще искаме документация от инвеститора, той има и поет ангажимент за изграждаме на спортни терени за децата, което е важно за нас - футболът да се развива в същата добра посока. Пожелавам го от сърце на ЦСКА - инвестицията е огромна, модерно съоръжение, България заслужава такъв стадион", каза спортният министър.

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"Нов национален стадион? Обсъждани са различни места, имали сме една среща с г-н Терзиев. Едно такова модерно съоръжение изисква своята поддръжка - трябва да се мисли и за поддръжката. Да, проведена е среща с кмета на столицата. Да, трябва да има нов стадион. Това е цял процес - трябва идеен проект, бизнесплан, да се тръгне от място, положени са основите, гледаме в тази насока", добави Енчо Керязов.

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