Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Фондация "Стилиян Петров" обяви поредното голямо име, което ще вземе участие в "Мача на Надеждата". Ивет Лалова се присъединява към бляскавия състав от звезди, които ще пристигнат в Бургас.

"Има усмивки, които лекуват, и дух, който не познава граници. Щастливи сме да обявим, че в големия отбор на "Мача на Надеждата", който ще се проведе на 06.06.2026 г. в Бургас, се включва диамантът на българската лека атлетика – Ивет Лалова", съобщават от Фондацията.

На стадион "Лазур" скоростта и харизмата на Ивет ще се слеят с магията на футбола, за да покажем, че когато сме обединени, можем да преодолеем всяка трудност.

Ивет Лалова е символ на непримиримостта. Жената, която доказа, че след всяко падане следва още по-висок полет. Европейска шампионка, финалистка на пет Олимпиади и вдъхновение за милиони, тя идва в Бургас, за да даде сили на тези, които водят най-тежката битка за живота си.

Във Фондация "Стилиян Петров" вярваме, че доброто се движи със скоростта на светлината. И Ивет е тук, за да го докаже!

Ивет Лалова се присъединява към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Теодор Салпаров, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Информация за билетите:

Онлайн: В сайта на Eventim.bg ;

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV , Технополис , Orange , Office 1 ;

В град Бургас: Физически каси на „Часовника“ и на касата на Операта ;

Виртуални билети: За тези, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични виртуални билети в сайта на Eventim.bg ;

Дарителска кампания: Можете да подкрепите каузата и чрез изпращане на SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 срещу 1.02 евро за съобщение.