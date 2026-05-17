Илия Груев с призив към Бургас: Елате на "Лазур", за да дадем вяра, надежда и подкрепа

Бившият национал Илия Груев официално потвърди участието си в тазгодишното издание на благотворителното събитие „Мач на Надеждата“. Голямата спортна инициатива, която има за цел да подкрепи хората, борещи се с онкологични заболявания в страната, тази година ще се проведе в град Бургас на 6 юни.

С емоционално видео Груев сподели вълнението и мотивацията си да бъде част от тази благородна кауза:

„Здравейте! Аз съм Илия Груев. С голямо удоволствие приех поканата да участвам в „Мача на Надеждата“, който тази година ще се проведе в град Бургас. За мен е голяма чест да участвам в борбата срещу онкологичните заболявания, защото по този начин даваме на хората, които са в тази тежка ситуация, вяра, надежда и подкрепа. И най-важното – чувството, че в тази трудна битка не са сами.“

Бившият национал и настоящ треньор отправи и директен призив към цялата общественост и любителите на футбола да напълнят трибуните в морския град и да покажат силата на обединението.

„Елате в Бургас за „Мача на Надеждата“! Да напълним стадиона и да направим от това събитие истински празник. Ще се видим на 6 юни в град Бургас за „Мача на Надеждата“. Бъдете част от една благотворителна кауза!“, призова Груев.

Билети и начини за подкрепа

Билети за „Мача на Надеждата“ се предлагат онлайн в сайта на Eventim.bg, както и в партньорската мрежа на Eventim – бензиностанции OMV, Технополис, Orange и Office 1.

В Бургас билети могат да бъдат закупени и от физическите каси на „Часовника“ и Операта.

За всички, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични и виртуални билети в сайта на Eventim.bg.

Дарения могат да бъдат направени и чрез SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 на стойност 1.02 евро за съобщение.