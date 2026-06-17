УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

Съществува голяма вероятност УЕФА да размени домакинствата на Спартак (Търнава) и ЦСКА 1948 от втория превдарителен кръг на Лига на конференциите.

Жребият отреди “червените” първо да гостуват на 23 юли, а седмица по-късно да домакинстват на националния стадион “Васил Левски”.

Това обаче най-верояно ще бъде променено поради няколко причини. Първата е, че на 30 юли и ЦСКА ще домакинства в София на Карабах или Риека. Тъй като тимът от “Борисовата градина” е носител на Купата на България, неговият статус е първостепенен спрямо ЦСКА 1948. Т.е. той е с предимство.

Втората причина е, че Спартак (Търнава) и Дунайска Стреда са домакини на 23 юли, а стадионите им са на разстояние по-малко от 50 километра. Принципно и тук трябва да се получи разместване - дали в датата на домакинствата или пък в тяхната промяна. Между двата словашки отбора с предимство е Дунайска Стреда.

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