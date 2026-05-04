Шампион с Лестър, легенда на Астън Вила и юноша на Манчестър Юнайтед идват на "Лазур"

Фондация "Стилиян Петров" обяви имената поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 06.06.2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас. Към отбора на чуждестранните футболисти се присъединяват:

Марк Олбрайтън

Символ на работната етика и отдадеността, Марк Олбрайтън записва над 100 мача за Астън Вила, преди да стане ключова фигура във „футболната приказка“ на Лестър Сити. С „лисиците“ той печели историческата титла на Англия (2016) и Купата на Англия (2021). Бележи важни голове за Лестър в Шампионска лига. С над 300 мача във Висшата лига, той остава еталон за постоянство и един от най-уважаваните професионалисти на Острова.

Габриел Агбонлахор

Продукт на академията на Астън Вила, Габриел Агбонлахор е символ на скоростта, головия нюх и лоялността към бирмингамския клуб. Със своите 391 мача и 74 гола в елита, той остава една от най-значимите фигури в модерната история на Вила. Паметен в кариерата му е неговият „перфектен“ хеттрик срещу Манчестър Сити през 2008 г. Има 3 мача за националния отбор на Англия.

Фил Бардсли

Възпитаник на Манчестър Юнайтед, Фил Бардсли е символ на мъжеството и безкомпромисната игра в защита. Най-силният му период е в Съндърланд, където записва 200 мача. С над 300 участия във Висшата лига, преминали още през Стоук Сити и Бърнли, той се утвърждава като един от най-твърдите бранители в Англия. На международно ниво защитава цветовете на Шотландия в 13 срещи.

Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бардсли се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: В продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg .