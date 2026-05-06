  Стилиян Петров с емоционално видео за "Мача на Надеждата"

Стилиян Петров с емоционално видео за "Мача на Надеждата"

  • 6 май 2026 | 10:36
Чрез емоционално видео, разпространено в социалните мрежи на Фондация "Стилиян Петров", организаторите на благотворителния "Мач на Надеждата" призовават обществеността за единство. Посланието е ясно: футболът обединява, а голямата цел е помощта за хората, които в момента водят най-тежките си лични битки.

"Когато сме заедно, надеждата никога няма да угасне. Каузата ни продължава, защото много хора имат нужда от подкрепата ни. Време е да пренесем тази енергия край морето!“, се казва във видеото с участието на Стилиян Петров, което вече докосва сърцата на хиляди българи.

Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев
Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6-и юни, стадион "Лазур" в град Бургас и ще събере на едно място футболни легенди, спортисти и известни личности, които ще обединят усилия за:

 - Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" - Бургас;

Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: В продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.

