Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

  • 9 апр 2026 | 09:31
  • 3029
  • 4

Бургас отново ще диша с ритъма на големия футбол. Стадион "Лазур" се подготвя да посрещне хиляди фенове за благотворителното събитие "Мач на Надеждата" на 6 юни 2026 година, организирано от Фондация "Стилиян Петров". В мача участие ще вземат легендарни футболисти, спортисти и хора от шоубизнеса.

Репортер на Sportal.bg посети "Лазур", за да провери как върви подготовката по стадиона. Макар в последните години съоръжението да бе загубило част от своя блясък, гледката днес е различна. Работни групи действат в пълен синхрон, за да освежат стадиона и да го подготвят за "Мача на Надеждата".

В момента работниците боядисват и подменят седалки, където е необходимо. Подменени са осветителните тела по секторите и се работи по санитарните помещения. Почистена е растителността около стадиона и са облагородени паркингите.

Съблекалните за отборите ще бъдат частично обновени.

В дните преди голямото събитие всички седалки трябва да бъдат изчистени с пароструйка за удобството на феновете, научи екипът ни.

Билетите за „Мача на Надеждата“ вече са в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса „Часовника“, както и онлайн на eventim.bg.

