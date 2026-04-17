  Още три големи имена ще участват в "Мача на Надеждата" на "Лазур"

Още три големи имена ще участват в "Мача на Надеждата" на "Лазур"

  • 17 апр 2026 | 10:12
Фондация "Стилиян Петров" обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 06.06.2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас. Към отбора на България се присъединяват:

Звезди от Висшата лига идват в Бургас за "Мача на Надеждата"

Мартин Петров

Един от най-експлозивните и обичани български футболисти на XXI век. Скоростта му и безмилостният му ляв крак се превръщат в негова запазена марка. Възпитаник на школата на Ботев Враца и утвърдил се в ЦСКА, с качества и непримирим дух той достига световна величина, оставяйки незаличима следа в най-силните първенства на Европа – Бундеслигата, Ла Лига и английската Висша лига.

Мартин Петров е един от лидерите на последното голямо поколение в националния отбор на България, с който участва на Евро 2004, където отбеляза и историческото попадение срещу Италия от дузпа. Със своите над 90 мача за „лъвовете“ и приза Футболист №1 на България за 2006 г., той се превръща в пример за професионализъм и непримиримост. Оставя следа с представянето си в отборите на Сервет, Волфсбург, Атлетико Мадрид, Манчестър Сити, Болтън Уондърърс и Еспаньол.

Мартин Петров е шампион на България и носител на Купата с ЦСКА през сезон 1996/97. Печели титлата и Купата на Швейцария с отбора на Сервет като по-късно се превръща в един от най-добрите асистенти и голмайстори в историята на Волфсбург. Избран за Футболист №1 на България през 2006 г., той е един от малкото наши състезатели с над 90 мача за националния отбор и гол на голям международен форум (Евро 2004).

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Илиан Илиев

Един от най-креативните и технични плеймейкъри, раждали се в България. Илиан Илиев е символ на лоялността, футболната интелигентност и високия професионализъм. Юноша на Черно море, кариерата на Илиев е белязана от запомнящи се успехи. Той е трикратен шампион на България с Левски. Заиграва в отбора след рекорден за времето си трансфер от 2 милиона лева (100 000 долара). Илиев е двукратен носител на Купата на страната със „сините“.

Класата му го отвежда в португалския гранд Бенфика, където триумфира с Купата на Португалия и се превръща в любимец на феновете. Следват престои в първенствата на Турция (Бурсаспор) и Гърция (АЕК) и ново завръщане в Португалия, където облича екипа първо на Маритимо, а след това и на Салгеруш. Като национален състезател Илиев е ключова фигура на Мондиал 1998 във Франция, където взима участие и в трите мача на „лъвовете“. След края на състезателната си кариера Илиан Илиев се утвърждава като един от най-подготвените и уважавани български специалисти. Той записа името си в историята на Берое, извеждайки тима до първата му историческа Купа на България през 2010 година. След това Илиев превърна родния си Черно море във фактор, с който всеки се съобразява.

Иванков, Тунчев и Кишишев идват на "Лазур" за "Мача на Надеждата"

Георги Пеев

Един от най-креативните и постоянни български полузащитници на XXI век. Футболист, чиято кариера е синоним на висока класа, лоялност и международно признание. Юноша на столичния Локомотив, Георги Пеев бързо се налага като водещ играч при „железничарите“, което му проправя път към голямата европейска сцена под ръководството на легендарния Валерий Лобановски.

В украинския гранд Динамо (Киев) той печели три шампионски титли, две купи и една суперкупа на страната, като към това добавя и престижни участия в Шампионската лига. По-късно Пеев се превръща в абсолютна легенда и икона на руския Амкар (Перм). Със своите над 230 мача и повече от 40 гола в продължение на почти цяло десетилетие, той се утвърждава като един от най-уважаваните чужденци в историята на руския елит. За националния отбор на България Георги Пеев е част от състава в продължение на 12 години, като записва 54 мача. Участник на Евро 2004 в Португалия. Той остава в паметта на феновете със своята техника, прецизни центрирания и изключителен професионализъм.

Мартин Петров, Илиан Илиев и Георги Пеев се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

·        Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

·        Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

·        Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: Вече в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.

