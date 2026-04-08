Световен феномен във фрийстайла идва за "Мача на Надеждата" в Бургас

  • 8 апр 2026 | 09:57
Бургас се готви за истински футболен спектакъл! Организаторите на благотворителното събитие "Мач на Надеждата" имат удоволствието да обявят един от най-атрактивните участници, които ще стъпят на "Лазур". Това е световноизвестният фрийстайлър и феномен в социалните мрежи Били Уингроув.

Били Уингроув не е просто футболист, той е артист с топка в краката. Познат на милиони фенове по света като част от легендарното дуо F2 Freestylers, Били е глобална суперзвезда с милиони последователи, които го следват заради артистичността му и страхотната му техника, пред която са се прекланяли звезди като Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар. Уингроув е първият фрийстайлър, подписал професионален договор с клуб от Висшата лига - Тотнъм Хотспър.

Феновете могат да подкрепят "Мача на надеждата" и с виртуални билети
Феновете могат да подкрепят "Мача на надеждата" и с виртуални билети

Участието на Били в благотворителния "Мач на Надеждата" в Бургас на 06.06.26 е ясен знак за международния мащаб на събитието. Той не само ще подкрепи благородната кауза, но обещава да превърне всяко свое докосване до топката в истинско шоу. Феновете на стадиона ще имат уникалната възможност да видят на живо магията, която обикновено наблюдават само на екраните на своите смартфони.

Били Уингроув се присъединява към списъка с обявени участници до момента като Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Джо Харт, Уес Браун и Якубу Айегбени.

Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев
Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев

Събитието "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за:

•  Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" Бургас;

•  Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев, борещи се с рака;

•  Директна подкрепа за пациенти, които сами водят битката с коварната болест;

Билетите за благотворителния "Мач на Надеждата" вече са в продажба в партньорската мрежа на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника" както и онлайн в сайта на Eventim.

"Нека напълним "Лазур" и върнем надеждата!", призовават от Фондация "Стилиян Петров".

Още от БГ Футбол

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

  • 7 апр 2026 | 20:49
  • 3667
  • 7
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 20933
  • 23
Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 7 апр 2026 | 19:47
  • 2465
  • 0
Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 38346
  • 70
Марек недоволничи от назначените съдии за двубоя с Вихрен

Марек недоволничи от назначените съдии за двубоя с Вихрен

  • 7 апр 2026 | 18:42
  • 1578
  • 1
БФС обяви наказанията след последния кръг в efbet Лига, Левски отново глобен заради закъснение

БФС обяви наказанията след последния кръг в efbet Лига, Левски отново глобен заради закъснение

  • 7 апр 2026 | 18:10
  • 3017
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
  • 65583
  • 720
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 9939
  • 24
Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
  • 1328
  • 5
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
  • 46827
  • 60
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
  • 28072
  • 9
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
  • 21310
  • 4