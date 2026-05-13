  Ман Сити стартира без Холанд срещу Кристъл Палас - вижте съставите!

Ман Сити стартира без Холанд срещу Кристъл Палас - вижте съставите!

Тази вечер Манчестър Сити приема Кристъл Палас в отложен мач от 31-вия кръг на Премиър лийг. Срещата е от ключово значение в битката за титлата, като "гражданите" ще търсят задължителна победа, за да запазят поне някакви надежди да изместят Арсенал от върха. Кристъл Палас вече няма за какво да играе освен за престиж, но това не означава, че няма да положат нужните усилия.

Пеп Гуардиола излиза в този мач без голямата звезда Ерлинг Холанд, който остава на резервната скамейка за сметка на Омар Мармуш. Освен египтянина, в атаката на "гражданите" ще действат още Савиньо и Антоан Семеньо. В средата на терена пък ще си партнират Бернардо Силва, Фил Фоудън и Раян Аит-Нури.

Оливър Гласнер пък залага на Жан-Филип Матета като изнесен нападател и Йереми Пино и Бренън Джонсън, които да го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни халфове пък ще са Джеферсон Лерма и Уил Хюз, а в ролята на халф-бекове ще действат Тайрик Мичъл и Даниел Муньос.

МАН СИТИ: Донарума, Нунеш, Хусанов, Геи, Гвардиол, Аит-Нури, Силва, Фоудън, Семеньо, Савиньо, Мармуш

КРИСТЪЛ ПАЛАС: Хендерсън, Муньос, Ричардс, Лакроа, Канво, Мичъл, Лерма, Хюз, Джонсън, Пино, Матета

Комо си мечтае за италиански национал от Ювентус

Лудогорец 0:1 Левски, Переа откри

