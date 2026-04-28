Обявиха още три легенди за "Мач на Надеждата"

Фондация "Стилиян Петров" обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас. Към отбора на България се присъединят добре познати лица:

Емил Кременлиев



Един от най-сърцатите и надеждни десни бранители в историята на българския футбол – футболист, превърнал се в символ на борбеността и част от златното поколение, което пренаписа историята с четвъртото място на Световното през 1994 г. Възпитаник на школата на Славия, Емил Кременлиев бързо израства до ключова фигура в националния отбор, демонстрирайки изключителна дисциплина и висок професионализъм на терена. Неговата клубна кариера е впечатляваща и премина през двата софийски гранда – Левски, където печели две шампионски титли и Купата на страната, и ЦСКА. При червените бранителят заслужено носи капитанската лента и вдига Купата на България. Кременлиев оставя своята следа и по европейските терени с екипа на гръцкия гранд Олимпиакос, както и с германския Унион Берлин, с който достига до исторически финал за Купата на Германия. На международната сцена Кременлиев е неизменна част от състава на България по време на незабравимото американско лято през 1994 г., записвайки пет мача по пътя към четвъртото място в света. Участва и на Евро 1996.

Мартин Камбуров



Мартин Камбуров остава в историята като абсолютния символ на реализаторския нюх и професионалното дълголетие в българския футбол. Роден в Свиленград, той извървява впечатляващ път, за да се превърне в най-големия голмайстор на родното първенство за всички времена. Неговото име е неразривно свързано с Локомотив (Пловдив), където Камбуров придоби статут на легенда. Той бе основният двигател при спечелването на историческата първа шампионска титла на „черно-белите“ през 2004 г. и носител на Суперкупата на България. В хода на своята кариера нападателят успя да завоюва приза за голмайстор на „А“ група рекордните шест пъти, демонстрирайки уникален арсенал от умения – от хищнически инстинкт в наказателното поле до перфектно изпълнение на преки свободни удари. Върховият момент в неговото футболно наследство настъпи през 2021 г., когато той официално детронира легендарния Петър Жеков, подобрявайки неговия 46-годишен рекорд. Камбуров приключи кариерата си с феноменалните 256 гола в елита, записани в над 450 срещи за отбори като Локомотив (Пловдив), Берое, ЦСКА и ЦСКА 1948. На международната сцена той записа 16 мача за националния отбор на България.

Валери Божинов



Валери Божинов остава в историята на българския футбол като един от най-ярките и надарени таланти. Роден в Горна Оряховица, той напуска страната едва на 12-годишна възраст, за да започне своя път в Малта, а по-късно в Италия, където се превръща в световна сензация. Божинов се превръща в най-младия чужденец, дебютирал в италианската Серия А – едва на 15 години и 11 месеца с екипа на Лече. Неговият футболен път е изпълнен с престижни трансфери. След фурора в Лече той облича екипите на италианските Фиорентина и Ювентус (в Серия Б), а по-късно става част от амбициозния проект на Манчестър Сити в английската Висша лига. Въпреки тежките контузии, които белязват престоя му на Острова, Валери демонстрира непримирим дух и се завръща в Италия с екипа на Парма, преди да продължи своята кариера в редица държави, включително Португалия (Спортинг Лисабон), Китай, Сърбия (където става шампион с Партизан) и България. В родното първенство Божинов остави своята следа с екипите на Левски и Ботев (Враца), където винаги бе център на внимание заради своята харизма и опит. За националния отбор на България нападателят записа 43 мача и отбеляза 6 гола, като бе част от състава на „лъвовете“ по време на Евро 2004 – последното голямо първенство за страната ни.