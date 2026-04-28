Обявиха още три легенди за "Мач на Надеждата"

  • 28 апр 2026 | 10:15
  • 102
  • 0
Фондация "Стилиян Петров" обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас. Към отбора на България се присъединят добре познати лица:

Емил Кременлиев

Един от най-сърцатите и надеждни десни бранители в историята на българския футбол – футболист, превърнал се в символ на борбеността и част от златното поколение, което пренаписа историята с четвъртото място на Световното през 1994 г. Възпитаник на школата на Славия, Емил Кременлиев бързо израства до ключова фигура в националния отбор, демонстрирайки изключителна дисциплина и висок професионализъм на терена. Неговата клубна кариера е впечатляваща и премина през двата софийски гранда – Левски, където печели две шампионски титли и Купата на страната, и ЦСКА. При червените бранителят заслужено носи капитанската лента и вдига Купата на България. Кременлиев оставя своята следа и по европейските терени с екипа на гръцкия гранд Олимпиакос, както и с германския Унион Берлин, с който достига до исторически финал за Купата на Германия. На международната сцена Кременлиев е неизменна част от състава на България по време на незабравимото американско лято през 1994 г., записвайки пет мача по пътя към четвъртото място в света. Участва и на Евро 1996.

Мартин Камбуров

Мартин Камбуров остава в историята като абсолютния символ на реализаторския нюх и професионалното дълголетие в българския футбол. Роден в Свиленград, той извървява впечатляващ път, за да се превърне в най-големия голмайстор на родното първенство за всички времена. Неговото име е неразривно свързано с Локомотив (Пловдив), където Камбуров придоби статут на легенда. Той бе основният двигател при спечелването на историческата първа шампионска титла на „черно-белите“ през 2004 г. и носител на Суперкупата на България. В хода на своята кариера нападателят успя да завоюва приза за голмайстор на „А“ група рекордните шест пъти, демонстрирайки уникален арсенал от умения – от хищнически инстинкт в наказателното поле до перфектно изпълнение на преки свободни удари. Върховият момент в неговото футболно наследство настъпи през 2021 г., когато той официално детронира легендарния Петър Жеков, подобрявайки неговия 46-годишен рекорд. Камбуров приключи кариерата си с феноменалните 256 гола в елита, записани в над 450 срещи за отбори като Локомотив (Пловдив), Берое, ЦСКА и ЦСКА 1948. На международната сцена той записа 16 мача за националния отбор на България.

Валери Божинов

Валери Божинов остава в историята на българския футбол като един от най-ярките и надарени таланти. Роден в Горна Оряховица, той напуска страната едва на 12-годишна възраст, за да започне своя път в Малта, а по-късно в Италия, където се превръща в световна сензация. Божинов се превръща в най-младия чужденец, дебютирал в италианската Серия А – едва на 15 години и 11 месеца с екипа на Лече. Неговият футболен път е изпълнен с престижни трансфери. След фурора в Лече той облича екипите на италианските Фиорентина и Ювентус (в Серия Б), а по-късно става част от амбициозния проект на Манчестър Сити в английската Висша лига. Въпреки тежките контузии, които белязват престоя му на Острова, Валери демонстрира непримирим дух и се завръща в Италия с екипа на Парма, преди да продължи своята кариера в редица държави, включително Португалия (Спортинг Лисабон), Китай, Сърбия (където става шампион с Партизан) и България. В родното първенство Божинов остави своята следа с екипите на Левски и Ботев (Враца), където винаги бе център на внимание заради своята харизма и опит. За националния отбор на България нападателят записа 43 мача и отбеляза 6 гола, като бе част от състава на „лъвовете“ по време на Евро 2004 – последното голямо първенство за страната ни.

Още от БГ Футбол

Левски сяда отново на масата за преговори с Майкон

Левски сяда отново на масата за преговори с Майкон

  • 28 апр 2026 | 08:20
  • 5734
  • 10
Геша: Каквото ние си направим

Геша: Каквото ние си направим

  • 28 апр 2026 | 08:18
  • 630
  • 0
Добромир Дафинов: Да покажем какво можем

Добромир Дафинов: Да покажем какво можем

  • 28 апр 2026 | 08:16
  • 454
  • 0
Тодор Манев: Много тежки 90 минути

Тодор Манев: Много тежки 90 минути

  • 28 апр 2026 | 08:14
  • 593
  • 0
Домовчийски: Ще се борим докрай

Домовчийски: Ще се борим докрай

  • 28 апр 2026 | 08:11
  • 975
  • 0
Манол Георгиев: Фактор са

Манол Георгиев: Фактор са

  • 28 апр 2026 | 08:09
  • 556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 1708
  • 0
ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

  • 28 апр 2026 | 07:01
  • 7253
  • 1
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 33320
  • 47
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 19406
  • 39
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 23831
  • 22
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 24523
  • 39