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Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
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Носителят на Купата на България - ЦСКА, ще играе срещу победителя от двойката Карабах - Вестри във втория квалификационен кръг на Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. Това отреди тегленият днес жребий в Нион.

Първият двубой ще е на 23 юли в Азербайджан, а реваншът в София е след седмица.

Останалите потенциални съперници на "червените" бяха победителят от Войводина - Ференцварош, Виктория (Пилзен), Мидтиланд и Андерлехт.

В момента Вестри заема шесто място, но във второто ниво на исландското първенство след 9 изигрании кръга.

Далеч по-познат е азербайджанският Карабах. През миналия сезон той участва в оснвната фаза на Шампионска лига, след като отстраняват Шелбърн, Шкендия и Ференцварош. Там се превърна в една от сензациите. Победи Бенфика, Копенхаген и Айнтрахт, а взе и точка от Челси в Баку (2:2). Така стигна до елиминациите, където отпадна от Нюкасъл.

Въпреки силното си представяне в ШЛ загуби титлата от Сабах.

Преди две години Карабах игра и срещу Лудогорец в квалификационните кръгове на ШЛ. Тогава "азерите" загубиха домакинството си с 2:1, но на реванша сътвориха чудо, разгромявайки "орлите" със 7:2 след продължения.

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