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  3. Жребият за ЛЕ провали последната контрола на ЦСКА в Австрия, “червените” спешно търсят нов съперник

Жребият за ЛЕ провали последната контрола на ЦСКА в Австрия, “червените” спешно търсят нов съперник

  • 17 юни 2026 | 16:12
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ЦСКА търси нов съперник за последната си контрола в Австрия. Тя трябваше да се играе на 27 юни (събота) срещу Карабах. Двата тима обаче могат да се срещнат във втория квалификационен кръг на Лига Европа по-малко от месец след нея и поради тази причина контрола няма да има.

Това ще се случи ако “червените” отстранят Дери Сити, а азерите - втородивизионния исландски Вестри.

Иначе другите две проврки на ЦСКА в Австрия са сигурни. Момчетата на Христо Янев излизат на 20 юни срещу Динамо (Киев), а четири дни по-късно срещат друг украински тим - Полесие.

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