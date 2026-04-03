Стилиян Петров: Искам да видя "Лазур" препълнен! Любо Пенев и Хубси показват характер

Дългогодишният капитан на националния отбор Стилиян Петров даде обширно интервю пред „БНР“, в което коментира организацията около „Мача на Надеждата“ в Бургас, случващото се с българския футбол, както и други актуални теми. Той направи призив стадион „Лазур“ да бъде напълнен на 06.06.26 година.

„Събитието „Мач на Надеждата“ е изцяло за подкрепа и надежда към хората. Минал съм през всички тези трудности. Преминал съм през битката с рака и знам колко трудно и самотно е. Затова един такъв малък жест като организацията на „Мача на надеждата“ има огромно значение.

Да не забравяме, че хората, които се борят с онкологични заболявания, често се чувстват сами. С нашия жест им показваме, че не са – че ги подкрепяме не само психологически, но и финансово.

Отново в „Мача на Надеждата“ ще има два отбора. Единият ще бъде съставен изцяло от български легенди – футболисти, които са дали много на България през годините. Другият отбор ще включва чуждестранни играчи, играли на високо ниво, които също ще покажат своята подкрепа. Ще участва и хора от шоубизинеса.

На пресконференцията обявихме някои от имената – Стойко Сакалиев, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Димитър Димитров и Златко Янков. От чужденците – Джо Харт, Уес Браун и Якубу.

От понеделник, всяка седмица по два пъти, ще обявяваме и останалите участници. Играчите вече са уточнени и всички са потвърдили участие. Билетите са в продажба. Отново ще има турнир преди мача, а победителите ще имат възможност да влязат в съблекалнята и да се срещнат с играчите.

Целта ни е пълен стадион. Нека не забравяме, че ще бъдем там, за да помогнем на хората, които имат нужда. Надявам се стадионът да бъде пълен. Видях ентусиазма на хората, както и ангажираността около подготовката на стадион „Лазур“. Работи се неуморно.

Имах възможност да изиграя мач с бивши съотборници и партньори, както и с хора, които искат да бъдат част от тази инициатива.

Билетите се продават в мрежата на Eventim и интересът е сериозен, което не ме изненадва. Всеки, който иска да подкрепи каузата, но не може да присъства на стадиона, може да закупи виртуален билет.

Поддържам връзка с Петър Хубчев и Любослав Пенев – приятели, бивши съотборници и идоли. Те винаги са били борци. Всички знаем какъв характер има Любо Пенев – човек, който никога не се предава. Петър Хубчев е същият. За да постигаш успехи, трябва да имаш характер и мотивация. Те го показват и в момента, което ме радва.

Получихме много имейли от хора, на които фондацията е помогнала и които са преминали през тази битка.

Пътуването до Бургас мина много добре. Магистралата беше в отлично състояние. Може би малка небрежност от моя страна доведе до спукана гума, но бързо намерихме човек, който реагира и я смени.

Гостоприемството в Бургас беше невероятно. Градът се готви за едно истинско шоу. Знаем, че когато феновете са обединени, могат да дадат огромна подкрепа на хората, които имат нужда.

Понякога сме по-негативни, отколкото позитивни. Но има много хора, които искат България да се развива. Видях много усмивки и позитивна енергия. Да, животът е труден, но всички се борим за по-добра България.

Живеем в динамично време и не можем да избягаме от модерния начин на живот. Това, което аз правя и към което призовавам и другите, е да помагаме. Нека покажем, че България може да организира такива събития, че може да бъде различна и че може да помага.

Имаме невероятна страна с невероятни хора. Младите са по-смели и искат промяна – една по-добра България.

Моята роля беше в спорта, но по-важно е какъв човек си. Искам да ме запомнят като човек, който винаги е давал най-доброто от себе си.

Егото е неизбежно, но моето е такова, че приемам и критика. Знам какви са възможностите ми. Когато си реалист, виждаш нещата по-ясно. Не бива да съдим хората – всеки е различен. Димитър Пенев е легендарен треньор. Той е легенда, която беше нещо различно от треньорите в момента. Футболът е съвсем различен. Сигурен съм, че много треньори искат да бъдат различни и титулувани. Той беше много харизматичен и различен от всички други. Беше психолог и късметлия. Без късмет в живота и спорта е много трудно. Той знаеше как да постигне това, което иска. Всички играехме за него. Той беше човек, който вярваше в теб. Когато бях млад футболист, той правеше така, че да не се страхувам. Всеки от нас в модерния живот иска да е перфектен. Той не беше перферктен, но вършеше неща, които другите не можеха да постигнат. Не трябва да си перфектен, за да успяваш.

Независимо от нашите различия с Борислав Михайлов, това не го прави враг. В съзнанието ни Борислав Михайлов ще остане като легенда – поне за мен той ще бъде запомнен така. Той прослави България като футболист и беше капитан на онзи велик отбор от САЩ ’94. Нека го помним с това, което е направил за България – с приноса, с личността и с наследството, което е оставил.

Животът е такъв, че всеки се стреми да постигне нещо – някои с възпитание, други по различен начин. „Мачът на надеждата“ е нещо, което обединява. Аз се опитвам да правя нещо, което дава надежда.

В момента има ръководство на БФС, има президент и хора, които носят отговорност. Те могат най-добре да отговорят докъде е стигнало развитието на българския футбол и какво трябва да се направи, за да върви напред. Аз не съм на тяхно място. Лесно е да се говори отстрани. Моето мнение е на човек, който е бил част от футбола, но то няма да промени нещата – това могат да направят хората, които вземат решенията.

Социалните мрежи са място, където всеки интерпретира по различен начин. Моят пост беше позитивен според мен. Да, съперникът не беше на високо ниво, но нашите момчета вкараха 10 гола. Те пътуваха дълго и трябваше да се аклиматизират. В Индонезия направиха добър турнир и постигнаха две хубави победи. Престижът се гради с постоянство и резултати. Този турнир е едно добро начало. Може някои да не го одобряват, но съм сигурен, че от БФС са знаели къде отива националният отбор.

Димитър Бербатов не трябва да се допитва до мен за подобни решения. Той е умен и улегнал човек със собствено мнение и може сам да взема решения. Чухме се, пожелах му успех, защото знам колко е трудно. Надявам се да помогне на българския футбол.

Никой не знае какво ни очаква в бъдеще. В момента имам много ангажименти, като основният ми приоритет е подготовката на благотворителен мач за хора, които имат нужда от подкрепа и надежда. Работя с невероятен екип, отдаден на каузата. Много от звездите говориха за предишния мач в медиите – това е реклама за България по света. Така страната ни може да бъде представена в положителна светлина.

Ако хората са доволни от сегашното ръководство на БФС, то ще продължи да работи за развитието на българския футбол.

Спортът трябва да бъде партньор на държавата. Той трябва да я представя по правилния начин. Надявам се това да се случи. Във Великобритания държавата активно подкрепя спорта – не само чрез инфраструктура, но и чрез развитие на кадри. Данъчните облекчения не са нещо ново – те се прилагат по целия свят. Това би помогнало за повече инвестиции и у нас.

Инфраструктурата е изключително важна. В момента по света се инвестират сериозни средства в спорта, за да се развива и да допринася за имиджа на държавите. В България липсват подобни стимули и това възпира много хора да инвестират. Ако има ясна и стабилна законова рамка, това може да се промени.

Всеки има различни хобита. Знам, че Димитър Бербатов обича стрелбата. Това, което се случи, беше небрежност и смятам, че той е понесъл своите последствия.

Генералният спонсор на събитието беше партньор на „Мача на надеждата“ и този път също ще бъдат част от инициативата. Те не се поколебаха нито за миг да се включат. Преговорите винаги са протичали гладко. Нашата цел е да помагаме. В предишното издание събрахме близо милион лева, които дарихме за медицинска апаратура. Когато помогнеш на човек да се излекува, той не се интересува откъде идват средствата – той просто е благодарен. Това е най-важното – да помагаме.