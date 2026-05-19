Нафтата напуска "Лазур": "Мача на Надеждата" е кауза, а ние много добре знаем какво означава тази дума!

Третодивизионният Нефтохимик (Бургас) ще изиграе последния си домакински мач от сезона на стадиона в Българово. Причината, е че на 6 юни на стадион "Лазур", където тимът тренира и домакинства, ще се проведе благотворителният "Мач на Надеждата". Събитието е организирано от Фондация "Стилиян Петров". По съоръжението започват важни подготвителни дейности, както и по терена, за да могат футболисти и фенове да се насладят на празника.

"Уважаеми привърженици,

Искаме да Ви уведомим, че последният ни домакински мач за сезона с Марица (Милево) на 23.05 ще се изиграе на стадиона в Българово!

Правим тази промяна, за да подкрепим провеждането на "Мач на надеждата", който ще се състои на 06 юни на ст. "Лазур"!

Ние, като футболен клуб знаем колко е важно съоръжението и теренът да бъдат в перфектно състояние, затова и подготовката за последните два кръга от шампионата ще се проведе на базата в Изгрев.

Мачът е кауза, а ние много добре знаем какво означава тази дума!

Използваме момента да призовем нашите привърженици, жителите на град Бургас и гостите на града да присъстват на този мач! Да дадем надежда на хората в нужда! Да подкрепим каузата на Стилиян Петров!

Само Нафта!".

Билети и начини за подкрепа

Билети за „Мача на Надеждата“ се предлагат онлайн в сайта на Eventim.bg, както и в партньорската мрежа на Eventim – бензиностанции OMV, Технополис, Orange и Office 1.

В Бургас билети могат да бъдат закупени и от физическите каси на „Часовника“ и Операта.

За всички, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични и виртуални билети в сайта на Eventim.bg.

Дарения могат да бъдат направени и чрез SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 на стойност 1.02 евро за съобщение.