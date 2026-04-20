Бербатов: Елате на "Лазур" и бъдете част от една благородна кауза!

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов отправи емоционален видео призив в подкрепа на благотворителната инициатива "Мач на Надеждата", организирана от Фондация "Стилиян Петров". Голямото събитие ще се проведе на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас.

Димитър Бербатов: Спортът в България е двупосочна улица

Във видеото бившият нападател на Манчестър Юнайтед призовава фенове в страната и граждани на Бургас да станат част от благородната кауза, чиято основна цел е събирането на средства за подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

"Елате и бъдете част от една благородна кауза! Нека напълним стадиона! А вие, Бургас, бъдете готови за истински празник! Ще се видим на 06.06 на "Лазур", призова Бербатов.