Съставите на Португалия и ДР Конго, Роналдо започва шестото си поредно Световно

Португалия излиза в първия си мач от Мондиал 2026 срещу ДР Конго в среща от група “К”, която ще се играе в Хюстън, Тексас. Двата тима са още в компанията на Колумбия и Узбекистан.

Селекцията на Роберто Мартинес влиза в двубоя като абсолютен фаворит, като португалците са сред отборите, от които се очаква да достигнат далеч в турнира. Всички погледи отново ще бъдат насочени към капитана Кристиано Роналдо, който стартира своето рекордно шесто Световното първенство - постижение, което вече направи само неговият голям съперник Лионел Меси . Звездата на Ал-Насър ще се опита да подобри собствения си рекорд и да стане единственият играч, който се разписва на шест световни първенства. Португалия е в отлична форма, а отборът е допуснал само една загуба в последните си 13 мача (10 победи, 2 равенства).

За ДР Конго самото участие на световни финали е огромна възможност да се докаже на най-голямата сцена. Отборът се завръща на най-голямата футболна сцена за първи път от 52 години насам, когато за последно участва през далечната 1974 г. под името Заир. Тогава отборът губи и трите си мача, като допуска цели 14 гола и не вкарва нито един. „Леопардите“ си осигуриха драматично място на Мондиала след инфарктен гол в 100-ната минута на плейофа срещу Ямайка.

Това ще бъде първият двубой между тези два отбора. Последната кампания на Португалия на Световно първенство приключи след загуба от африкански съперник – Мароко (1:0), но пък “мореплавателите” постигнаха победа срещу Нигерия в последната си контрола миналата седмица (2:1).

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Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес прави доста промени в състава в сравнение с успеха над “суперорлите”. Разбира се, Кристиано Роналдо започва на върха на атаката за Португалия, а зад него ще действат новото попълнение на Реал Мадрид Бернардо Силва, Бруно Фернандеш и Педро Нето. В средата на терена титуляри отново са дуото от ПСЖ Витиня и Жоао Невеш. Изцяло подменена е обаче защитата на “мореплавателите”, като тя ще се състои от Жоао Кансело, Томаш Араужо, Ренато Вейга и Нуно Мендеш, които ще действат пред вратаря Диого Коща. Бранители като Рубен Диаш, Диого Далот и Нелсон Семедо са на пейката.

🚨 LE XI DE LA RD CONGO 🇨🇩 POUR AFFRONTER LE PORTUGAL ! 🌍🇵🇹⚔️ pic.twitter.com/VwpNnfEUZx — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 17, 2026

ДР Конго започва в атака с може би най-големите си звезди, а именно Йоан Уиса и Седрик Бакамбю. Отдясно на защитата пък ще е Аарън Уан-Бисака.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages