Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Нефтохимик се завръща на "Лазур"

Нефтохимик се завръща на "Лазур"

  • 3 сеп 2025 | 15:41
  • 696
  • 0
Нефтохимик се завръща на "Лазур"

От Нефтохимик обявиха, че ще играят мачовете си от Трета лига на стадион "Лазур". Новината идва само седмица след повдигнатия от Черноморец въпрос за съоръжението. "Акулите" също имат желание да играят на стадиона в Бургас. Ето какво гласи съобщението на Нефтохимик:

"Уважаеми привърженици, бургазлии,

Искаме да Ви уведомим, че Нефтохимик се завръща в Бургас и ще играе своите мачове до края на първенството на стадион Лазур.

Това се случва благодарение на целева подкрепа от страна Артмобел АД, поредният наш партньор, който оценява положително посоката на развитие на клуба и се присъединява към кампанията #ЕдинзавсичкиВсичкизаНефтохимик.

Още тази събота, 06.09. от 17:00ч. ще приемем у дома отбора на ФК Загорец на стадион Лазур. Тази дата е историческа за клуба! Точно преди 58 години, на 06.09.1967, е открит стадион Нефтохимик /днес "Лазур"/ с мач между младежките национални отбори на България и Финландия. Освен юбилейна дата за клуба, 6 септември е и национален празник, което ни зарежда с очакване за силна подкрепа от трибуните и много положителни емоции.

Очакваме Ви в събота! Само Нафта".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Румънско крило очаква дa се появи за "моряците"

Румънско крило очаква дa се появи за "моряците"

  • 3 сеп 2025 | 15:53
  • 421
  • 0
Статистиката сочи: България няма шанс да спечели групата с Испания, Турция и Грузия

Статистиката сочи: България няма шанс да спечели групата с Испания, Турция и Грузия

  • 3 сеп 2025 | 14:32
  • 5278
  • 23
„Розите“ останаха без футболисти

„Розите“ останаха без футболисти

  • 3 сеп 2025 | 14:06
  • 1326
  • 0
В Испания обърнаха специално внимание на стадион "Васил Левски"

В Испания обърнаха специално внимание на стадион "Васил Левски"

  • 3 сеп 2025 | 14:05
  • 11628
  • 5
Новият в Левски с първа открита тренировка

Новият в Левски с първа открита тренировка

  • 3 сеп 2025 | 13:49
  • 1473
  • 0
Опитен халф дойде в Аксаково

Опитен халф дойде в Аксаково

  • 3 сеп 2025 | 13:31
  • 1390
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 16:15
  • 858
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 13403
  • 12
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 7395
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 9945
  • 8
Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 10854
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 26853
  • 13