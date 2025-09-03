Нефтохимик се завръща на "Лазур"

От Нефтохимик обявиха, че ще играят мачовете си от Трета лига на стадион "Лазур". Новината идва само седмица след повдигнатия от Черноморец въпрос за съоръжението. "Акулите" също имат желание да играят на стадиона в Бургас. Ето какво гласи съобщението на Нефтохимик:

"Уважаеми привърженици, бургазлии,

Искаме да Ви уведомим, че Нефтохимик се завръща в Бургас и ще играе своите мачове до края на първенството на стадион Лазур.

Това се случва благодарение на целева подкрепа от страна Артмобел АД, поредният наш партньор, който оценява положително посоката на развитие на клуба и се присъединява към кампанията #ЕдинзавсичкиВсичкизаНефтохимик.

Още тази събота, 06.09. от 17:00ч. ще приемем у дома отбора на ФК Загорец на стадион Лазур. Тази дата е историческа за клуба! Точно преди 58 години, на 06.09.1967, е открит стадион Нефтохимик /днес "Лазур"/ с мач между младежките национални отбори на България и Финландия. Освен юбилейна дата за клуба, 6 септември е и национален празник, което ни зарежда с очакване за силна подкрепа от трибуните и много положителни емоции.

Очакваме Ви в събота! Само Нафта".