Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Отборите на Ботев (Враца) и Монтана играят при 0:0 един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на efbet Лига.

Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Към момента играчите на Атанас Атанасов са последни с 23 точки и вече се разделиха с елита.

БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0 МОНТАНА

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 36. Стоев, 6. Уору, 44. Горанов, 21. Цонев, 12. Юруков, 8. Стоянов, 17. Гайегос, 79. Петков, 20. Нтело

МОНТАНА: 30. Симеонов, 14. Буров, 5. Марков, 16. Кармона, 18. Илиев, 13. Соарес, 24. Цингарас, 20. Балде, 10. Тодоров, 17. Коконов, 7. Димитров