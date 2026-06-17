Григор Димитров излиза срещу Конър Ганън в Дъблин

Григор Димитров излиза за мача си от втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър 75" на трева в Дъблин.. Той се изправя срещу представителя на домакините Конър Ганън, който участва с “уайлд кард”.
24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, а на старта вчера записа изненадваща победа срещу бившия играч от Топ 20 Бърнард Томич (Австралия) с 6:7 (4), 6:4, 7:6 (1). Григор от своя страна сложи край на негативната си серия от седем поредни загуби, след като се наложи с 6:3, 6:4 срещу Крис Родеш от Люксембург.
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