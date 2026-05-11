Стартира национална DMS кампания за "Мача на Надеждата"

  • 11 май 2026 | 10:23
Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви официалния старт на дарителската кампания чрез есемес (SMS) за предстоящото издание на "Мача на Надеждата", което ще се проведе на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур", гр. Бургас.

За да бъде подкрепата още по-достъпна за всеки българин, Фондацията разкрива краткия номер 17 777 с текст на латиница DMS STAN. Дарителската кампания чрез есемес (SMS) ще продължи и след събитието в Бургас.

Всеки SMS е крачка към победата над болестта!

Стойността на еднократно дарение е 1.02 евро (2 лв.) за абонатите на всички мобилни оператори (A1, Yettel и VIVACOM). Средствата, събрани чрез DMS кампанията и от продажбата на билети за събитието, ще бъдат насочени към подобряване на грижата за онкоболни пациенти в Бургас и страната.

Един от акцентите на тазгодишното издание е солидарността с две от най-големите легенди на българския футбол – Любослав Пенев и Петър Хубчев, които в момента водят своята най-важна битка. Част от средствата ще бъдат предоставени в подкрепа на тяхното лечение и възстановяване.

Информация за билетите: Билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени:

·        Онлайн: В сайта на Eventim.bg;

·        В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

·        В град Бургас: Физически каси на "Часовника" и на касата на Операта;

·        Виртуални билети: За тези, които искат да подкрепим каузата от разстояние, са налични виртуални билети в сайта на Eventim.bg.

