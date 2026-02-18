Легенда на Бенфика осъди Престиани за случилото се на "Луж"

Бразилецът Луизао - една от легендите на Бенфика, разкритикува младия играч на клуба Джанлука Престиани, който беше обвинен от Винисиус Жуниор в расизъм.

“Тази фланелка е много голяма - коментира Луизао. - Обичам Бенфика, това е втората ми кожа, но трябва да си достоен, за да носиш тази свещена фланелка. Това, което казва Престиани, само влошава нещата. Футболът се печели с характер, с борба. Това беше расистки акт, да, и ме е срам от това. Аз защитавам фланелката и имам опит, знам за какво говоря. Не съдя никого. Просто казвам, че Бенфика е твърде голям клуб, за да бъде въвличан в подобно нещо, независимо дали е вярно или не. Макар че от опит знам истината.”

Луизао, който сега е на 45 години, беше централен защитник и изкара 15 сезона в Бенфика (2003 - 2018 г.), записвайки 535 мача.

УЕФА излезе с позиция след инцидента от мача Бенфика - Реал Мадрид