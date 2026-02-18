Спестиха ли червен картон на Валверде от Реал Мадрид?

Има ли е наистина проява на расизъм спрямо Винисиус Жуниор в изминалия сблъсък между Бенфика и Реал Мадрид от Шампионската лига? Този въпрос си задават мнозина, а най-вече феновете на испанския гранд се чувстват ощетени, че примерно обвиненият в това Джанлука Престиани не е бил изгонен.
В социалните мрежи обаче се разпространява и един друг любопитен епизод от мача на “Луж”, който убягна на съдиите на терена и на колегите им на ВАР. Става дума за момент на единоборство между капитана на Реал Федерико Валверде и защитника на Бенфика Самуел Дал. При него се вижда как уругваецът нанася удар с дясната си ръка в лицето на съперника.
Това се случи в 83-тата минута пред очите на страничния рефер, който сигнализира към главния за нарушение. Не последва обаче никакъв картон за Валверде.
Противниците на Реал посочват и момент, в който Едуардо Камавинга удари с крак падналия на земята Леандро Барейро. Французинът от Реал също се измъкна без картон.