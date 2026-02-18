Александър-Арнолд: Случилото се е срам за футбола

Защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд коментира скандала, който се разрази вчера по време на двубоя между Бенфика и "белите". Винисиус Жуниор докладва на съдията, че е бил обиден на расистка основна, което накара рефера да спре мача. След двубоя пък последваха обвинения от страна на двата клуба.

"Когато видиш нещо подобно (активиране на протокола за расизъм), знаеш, че нещо сериозно се е случило. Това е срам за футбола, срам за спорта, срам за обществото. Няма място за подобни неща. Развали вечерта на всички. Надавяме се, че ще има разследване и справедливостта ще възтържествува", заяви бившият играч на Ливърпул.

‘Disgraceful to the sport’ – Trent Alexander-Arnold defends Vinicius Jr in powerful interview after racism storm

