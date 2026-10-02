Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

  • 2 окт 2026 | 14:43
  • 1334
  • 3

Манчестър Сити официално подаде своята жалба срещу решенията на комисията относно обвиненията, които Премиър лийг повдигна срещу клуба за финансови нарушение в периода 2009-2018 година. Въпросният независим орган отсъди, че “гражданите” са виновни по всички обвинения, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила на лигата в посочения период, както и по повечето обвинения за липса на съдействие при воденето разследване. Сити имаше краен срок да обжалва решението до днес. От “Етихад” излязоха с ново официално изявление, в което потвърдиха, че са подали своята жалба още снощи.

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения
Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Ето и текстът на обръщението:

"Футболен клуб Манчестър Сити потвърждава, че в 19:00 ч. в четвъртък, 1 октомври 2026 г., е подал своята подробна жалба срещу становището на Комисията на Висшата лига във връзка с дисциплинарното производство на лигата. Твърдата позиция на клуба е, че въпросното становище съдържа явни и съществени грешки от правен и фактически характер, както и грешки по отношение на принципите, поради което е необосновано. Клубът не е извършил нарушенията, в които е обвинен от Висшата лига, и разполага с обширен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на всички свои позиции по случая. Ще продължим да спазваме установените процедурни правила и сме ограничени в това какво можем да коментираме допълнително, докато всички производства не приключат окончателно”.

Още вчера медиите на Острова разкриха, че адвокатите на Сити ще градят защитата си на тезата, че допълнителното финансиране по спонсорските договори е постъпило от правителството на Абу Даби, а не от собствениците на клуба.

Ман Сити ще гради защитата си върху тезата, че спонсорските средства идват от правителството на Абу Даби
Ман Сити ще гради защитата си върху тезата, че спонсорските средства идват от правителството на Абу Даби

Мажоритарен собственик на Манчестър Сити е дружеството Newton Investment and Development LLC, притежавано от шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян. Шейх Мансур е член на управляващото семейство на Абу Даби, както и вицепрезидент и заместник министър-председател на Обединените арабски емирства. Разграничаването между държавните инвестиции на ОАЕ и частните капитали на кралското семейство отдавна е обект на дебати и критики.

Сред констатациите на независимата комисия е, че Сити е сключил „фиктивни договори“ с редица търговски партньори като част от схема за прикриване на тайно финансиране на стойност над 830 милиона паунда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 7414
  • 0
Гнабри: Невероятно горд съм, че бях капитан

Гнабри: Невероятно горд съм, че бях капитан

  • 2 окт 2026 | 08:22
  • 1145
  • 1
Виртц: Направихме почти всичко, както трябва

Виртц: Направихме почти всичко, както трябва

  • 2 окт 2026 | 08:03
  • 918
  • 0
Клоп: Можехме да вкараме повече голове

Клоп: Можехме да вкараме повече голове

  • 2 окт 2026 | 07:59
  • 3386
  • 1
Чави: Вината е моя като селекционер

Чави: Вината е моя като селекционер

  • 2 окт 2026 | 07:36
  • 2163
  • 0
Селекционерът на Сърбия след поредната загуба: Трябва да продължим да работим както досега!

Селекционерът на Сърбия след поредната загуба: Трябва да продължим да работим както досега!

  • 2 окт 2026 | 06:56
  • 1224
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 10440
  • 32
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 7938
  • 35
"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

  • 2 окт 2026 | 14:25
  • 2166
  • 13
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 29508
  • 57
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 18094
  • 41
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 7414
  • 0