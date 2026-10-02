Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

Манчестър Сити официално подаде своята жалба срещу решенията на комисията относно обвиненията, които Премиър лийг повдигна срещу клуба за финансови нарушение в периода 2009-2018 година. Въпросният независим орган отсъди, че “гражданите” са виновни по всички обвинения, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила на лигата в посочения период, както и по повечето обвинения за липса на съдействие при воденето разследване. Сити имаше краен срок да обжалва решението до днес. От “Етихад” излязоха с ново официално изявление, в което потвърдиха, че са подали своята жалба още снощи.

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Ето и текстът на обръщението:

"Футболен клуб Манчестър Сити потвърждава, че в 19:00 ч. в четвъртък, 1 октомври 2026 г., е подал своята подробна жалба срещу становището на Комисията на Висшата лига във връзка с дисциплинарното производство на лигата. Твърдата позиция на клуба е, че въпросното становище съдържа явни и съществени грешки от правен и фактически характер, както и грешки по отношение на принципите, поради което е необосновано. Клубът не е извършил нарушенията, в които е обвинен от Висшата лига, и разполага с обширен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на всички свои позиции по случая. Ще продължим да спазваме установените процедурни правила и сме ограничени в това какво можем да коментираме допълнително, докато всички производства не приключат окончателно”.

Още вчера медиите на Острова разкриха, че адвокатите на Сити ще градят защитата си на тезата, че допълнителното финансиране по спонсорските договори е постъпило от правителството на Абу Даби, а не от собствениците на клуба.

Ман Сити ще гради защитата си върху тезата, че спонсорските средства идват от правителството на Абу Даби

Мажоритарен собственик на Манчестър Сити е дружеството Newton Investment and Development LLC, притежавано от шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян. Шейх Мансур е член на управляващото семейство на Абу Даби, както и вицепрезидент и заместник министър-председател на Обединените арабски емирства. Разграничаването между държавните инвестиции на ОАЕ и частните капитали на кралското семейство отдавна е обект на дебати и критики.

Сред констатациите на независимата комисия е, че Сити е сключил „фиктивни договори“ с редица търговски партньори като част от схема за прикриване на тайно финансиране на стойност над 830 милиона паунда.

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