Рио Фърдинанд призова ръководството на Ман Юнайтед да вземе Бензема

Легендарният бившия бранител на Манчестър Юнайтед Рио Фърдънанд призова клубното ръководство на “червените дяволи” да привлече 38-годишния Карим Бензема. Французинът е свободен агент, след като края на август прекрати договора си с Ал-Хилал. Имаше спекулации, че той може да се завърне в Лион, но това така и не се случи.

Юнайтед има проблем с поста на централен нападател. Бенямин Шешко все още не е започвал в нито един мач в Премиър лийг от началото на сезона, а Джошуа Зиркзее изобщо не влиза в плановете на Майкъл Карик. Мениджърът използва Матеус Куня в тази роля.

“Без Шешко на практика липсва опорна точка в атака. Разполагаме с играчи, които често предпочитат да се връщат по-назад, за да получат топката и да участват в изграждането на играта, а така се губи въпросният фокус в предни позиции. Разполагаме с играчи, които често предпочитат да се връщат по-назад, за да получат топката и да участват в изграждането на играта, а така се губи фокуса в предни позиции. Естествено, веднага се сещам за Уелбек, а също и за Бензема – двама играчи, които според мен биха донесли огромна стойност на настоящата ни атакуваща линия”, сподели Рио Фърдинанд.

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