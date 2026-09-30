Бивш шеф на Манчестър Сити призова за изваждане на клуба от Висшата лига

Бъдещето на Манчестър Сити изглежда все по-несигурно, след като независима комисия потвърди вината на клуба за нарушаване на финансовия феърплей в английския елит. В разгара на ожесточения дебат на Острова относно мащаба на евентуалното наказание, бившият председател на ръководството на „гражданите“ Дейвид Бърнстийн, който ръководеше клуба в периода между 1998 и 2003 година, отправи безпощадни критики към настоящата управа.

В интервю за “Би Би Си” Бърнстийн поиска незабавната оставка на целия действащ борд на директорите и настоя тимът да бъде изхвърлен от Висшата лига, в случай че подготвяната жалба не бъде уважена. Той подчерта, че макар да обича клуба от дете и да е негов привърженик вече 70 години, моралните принципи трябва да надделеят.

“Това е напълно осъдително и прекрачва всякакви граници на допустимото. Първата ми мисъл е: редно ли е ръководството да продължи да изпълнява функциите си? Не трябва ли замесените фигури веднага да бъдат отстранени? Въпросът е изключително сериозен и ситуацията е наистина ужасна“, заяви Бърнстийн.

Бившият футболен функционер изрази опасения, че скандалът нанася тежък удар върху репутацията на целия шампионат. Според него залогът е авторитетът на английския футбол като цяло, а разкритията засягат структурен и дълбок проблем, който надхвърля чисто спортните регулации.

В спортните среди на Англия се обсъждат разнообразни варианти за санкция — от символична глоба до отнемане на голям брой точки или изхвърляне в по-долните дивизии. Бърнстийн обаче е категоричен, че чисто парична глоба би била неприемлив компромис.

👀 “Looks worse than I thought!”



😤 Former Man City chairman David Bernstein has called for the club’s board of directors to stand down, saying the situation is more serious than he initially believed.pic.twitter.com/3jOMoYIsVi https://t.co/6tGkFPKdTy — MR.CFC 𓃭🏌️‍♂️ (@mahmoud_rassim) September 29, 2026

„Наказанията не могат да се сведат само до финансови мерки, те трябва да бъдат много по-драстични. Ако обжалването се провали, Манчестър Сити не може да остане в Премиър лийг и ще трябва да поеме последствията. Казвам всичко това като истински привърженик“, добави той.

Окончателното решение по случая се очаква да отнеме няколко месеца, като клубът от Манчестър разполага със срок до петък, 2 октомври, за да внесе официално своята жалба срещу решението.

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