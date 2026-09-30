Собственикът на Ман Сити може да бъде принуден да се раздели с клуба

Собственикът на Манчестър Сити шейх Мансур може да бъде принуден да се раздели с клуба като част от евентуалните санкции след признатите нарушения на финансовите правила на Премиър лийг, твърди "Мирър". Според медията сред възможните наказания е и отнемане на собствеността, макар че окончателните санкции все още не са определени.

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Независима комисия призна Сити за виновен по всички обвинения за сериозни финансови нарушения в периода 2009/10 – 2017/18, както и по три от четирите обвинения за липса на съдействие при разследването. От Премиър лийг твърдят, че клубът е използвал фиктивни договори, с които е увеличавал приходите си и е намалявал разходите си. Манчестър Сити отхвърля заключенията и вече обяви, че ще обжалва решението. Клубът има срок до петък да подаде жалбата си, а окончателното наказание предстои да бъде определено.

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В английската преса се спекулира за различни по тежест наказания, като най-често се споменават солидна финансова санкция, отнемане на точки и трансферна забрана. На този фон изненадващо идва информацията, че настоящите собственици могат да бъдат принудени да се разделят с клуба като част от евентуална санкция. В последните години вече имаше такъв прецедент, когато правителството принуди руския олигарх Роман Абрамович да продаде Челси, тъй като той бе санкциониран от местното законодателство.

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