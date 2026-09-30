Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Собственикът на Ман Сити може да бъде принуден да се раздели с клуба

  • 30 сеп 2026 | 18:29
  • 220
  • 0

Собственикът на Манчестър Сити шейх Мансур може да бъде принуден да се раздели с клуба като част от евентуалните санкции след признатите нарушения на финансовите правила на Премиър лийг, твърди "Мирър". Според медията сред възможните наказания е и отнемане на собствеността, макар че окончателните санкции все още не са определени.

Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни
Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

Независима комисия призна Сити за виновен по всички обвинения за сериозни финансови нарушения в периода 2009/10 – 2017/18, както и по три от четирите обвинения за липса на съдействие при разследването. От Премиър лийг твърдят, че клубът е използвал фиктивни договори, с които е увеличавал приходите си и е намалявал разходите си. Манчестър Сити отхвърля заключенията и вече обяви, че ще обжалва решението. Клубът има срок до петък да подаде жалбата си, а окончателното наказание предстои да бъде определено.

Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити
Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

В английската преса се спекулира за различни по тежест наказания, като най-често се споменават солидна финансова санкция, отнемане на точки и трансферна забрана. На този фон изненадващо идва информацията, че настоящите собственици могат да бъдат принудени да се разделят с клуба като част от евентуална санкция. В последните години вече имаше такъв прецедент, когато правителството принуди руския олигарх Роман Абрамович да продаде Челси, тъй като той бе санкциониран от местното законодателство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кейн: Антъни Гордън и Трент се развиха в Ла Лига

Кейн: Антъни Гордън и Трент се развиха в Ла Лига

  • 30 сеп 2026 | 15:50
  • 1217
  • 4
Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

  • 30 сеп 2026 | 15:41
  • 3413
  • 4
Трикратен шампион с Интер е пред договор с Болоня

Трикратен шампион с Интер е пред договор с Болоня

  • 30 сеп 2026 | 15:38
  • 1537
  • 0
Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

  • 30 сеп 2026 | 15:33
  • 1132
  • 5
Пореден словесен сблъсък между Тебас и Реал Мадрид

Пореден словесен сблъсък между Тебас и Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 15:03
  • 1457
  • 1
Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 14:41
  • 1199
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чехия U21 – България U21, Тодор Янчев с три промени в стартовия състав

Чехия U21 – България U21, Тодор Янчев с три промени в стартовия състав

  • 30 сеп 2026 | 18:00
  • 1911
  • 1
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 103089
  • 259
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 13368
  • 31
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 12728
  • 55
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 35923
  • 17
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 50626
  • 27