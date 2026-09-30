Клоп за негативните мнения за Германия, капитанската лента и казуса с Манчестър Сити

Селекционерът на Германия Юрген Клоп говори пред медиите преди утрешното домакинство на Сърбия в Лигата на нациите, което ще се играе на “Алианц Арена” в Мюнхен. Както е известно, новият треньор на Бундестима записа само една точка в първите си два мача начело на отбора, като с това стана наставникът с най-лош старт в историята.

Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия

Клоп потвърди, че младият страж на Байерн Йонас Урбиг ще започне на вратата. Що се отнася до това кой ще е капитан на Германия в отсъствието на Йошуа Кимих, селекционерът отговори: “Този, който има най-много мачове за националния отбор в стартовия състав, утре ще носи капитанската лента. Можете да питате колкото искате, но засега няма да разкривам стартовия състав. Можете сами да го проверите. Мога само да кажа, че Йонас Урбиг няма да носи капитанската лента в първия си мач за националния отбор.“

Jürgen Klopp on who will replace Joshua Kimmich as captain tomorrow: "Whoever has the most international caps in the starting lineup will wear the armband tomorrow. Feel free to ask, but I don't reveal the starting lineup now. You can look them up yourselves. I can only say that… pic.twitter.com/KgzGRSWeLJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2026

Клоп коментира и контузията на Нико Шлотербек: “Случи се по време на последната тренировка – Нико получи контузия без никакъв контакт при загрявката и трябваше да реагираме. Веднага направихме образна диагностика. За утрешния мач той отпада, а за всичко по-нататък ще имаме повече яснота след доклада на медицинския щаб. Той се прибира у дома. Надяваме се възстановяването да не отнеме твърде много време. Вече разговарях и с Нико Ковач“,

“Момчетата бяха изключително разочаровани след поражението (от Гърция). Мачът беше добър, всичко това е процес и е част от него. За нас беше важно при завръщането у дома да се види, че нещата функционират. Тук сме, готови сме максимално и направихме всичко, което зависи от нас. Утре излизаме срещу Сърбия – надъхан отбор, който вече се показа. Те също можеха да победят Гърция”, добави той.

Klopp asked about the racist posts about the national team on social media in the past few days (the team is not 'German enough' and not 'white enough'): "I haven't seen that. In my opinion, there's absolutely no reason to give any thoughts about these people. I have little time… pic.twitter.com/CKpmchiRLF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2026

Националния селекционер реагира и на въпросите относно някои негативни постове в социалните мрежи, критикуващи, че отборът му не е достатъчно “бял” и “германски”: “Не съм видял това. Според мен няма абсолютно никаква причина да мислим за тези хора. Нямам време за глупости нито в реалния живот, нито в социалните мрежи. Големият проблем в живота ни е, че всеки може да изразява мнението си в социалните мрежи. Хората изричат глупости, това е лудост. Нашата група не би могла да бъде по-сплотена. Светът би могъл да научи едно-две неща от съблекалнята на един спортен отбор.

„Ще изградим отбор, който ще създава проблеми на всички отбори. Току-що започваме този процес. Всички ние искаме да върнем германския футбол там, където всички искаме да бъде.“

Klopp asked about Manchester City's charges and whether he's hoping he would retrospectively get a couple more Premier League titles: "[laughs] Of course I've heard about that, but I haven't given it much thought. I can only wait and see. I have big respect for Pep Guardiola and… pic.twitter.com/PAXjTkuhCS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2026

Клоп не пропусна да коментира и най-нашумелия казус в света на футбола в момента - потвърдените обвинения към Манчестър Сити, свързани със сериозни нарушения на финансовите правила на Висшата лига в продължение на девет сезона: “Мога само да изчакам и да видя какво ще стане. Изпитвам голямо уважение към Гуардиола и стила на игра на Сити; те играха фантастично и бяха съперник от най-висока класа за нас. Ако бъдат наложени някакви санкции, аз нямам нищо общо с това; ще изчакам и ще видя какво ще стане.

Далеч съм от това да се подготвям за титла или нещо подобно. Напълно съм доволен от това, което постигнахме в Ливърпул. Борихме се упорито на терена. Не мога да кажа нищо повече по този въпрос, защото не знам подробностите“.

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