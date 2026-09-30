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Ал-Хелаифи: Не сме в позиция да съдим Манчестър Сити

  • 30 сеп 2026 | 13:55
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Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи отказа да се произнесе по случая със 114-те обвинения, по които Манчестър Сити беше определен като виновен за нарушаване на финансовите правила на Премиър лийг между 2009 и 2018 година. Той коментира темата по време на генералната асамблея на Асоциацията на европейските футболни клубове (EFC), на която е председател.

“Първо, не сме тук, за да съдим нещо, което все още не е окончателно решение. Второ, тук сме, за да си помагаме и да се подкрепяме взаимно. Разбира се, ако има нещо нередно… Не съм адвокат, но мисля, че те имат правото да обжалват, така че решението не е окончателно. Ние не сме в позиция да говорим. Това е по-скоро за Премиър лийг и става въпрос за английски клуб. Нека видим какво ще стане. Феран Сориано (изпълнителният директор на Манчестър Сити - б.р.) е страхотен в борда на асоциацията. Той е голям актив, който ни добавя стойност с неговите познания. Неговата кариера е фантастична, а Манчестър Сити също са направили позитивни неща, но ние не сме в позицията да съдим. Нито сме съдии, нито сме съд”, заяви Ал-Хелаифи.

Той също така говори с признателност за президента на Реал Мадрид Флорентино Перес предвид предстоящото завръщане на испанския клуб към асоциацията. “Аз лично се заех с това и водех директни преговори с Флорентино Перес. Първо, огромно уважение към него. Мисля, че хората трябва да го уважават за това, което е направил за футбола. Дали ни харесва, или не, той върши невероятна работа за Реал Мадрид, европейския футбол и Шампионската лига. Колко пъти е спечелил ШЛ - шест-седем, ако не се лъжа. Той беше много директен в нашите разговори. Самите преговори се проточиха доста дълго, но диалогът ми с него не продължи дори половин час, защото той също иска да защитава европейския футбол и се надява на обединение. Понякога вие, медиите, не сте справедливи към клубовете, директорите и президентите, защото те правят много. Флорентино е направил много за Испания, а някои хора му отправят лични атаки. Разбира се, ние се съревноваваме, но аз и ръководството имаме огромно уважение за Флорентино Перес и Реал Мадрид. Така че мисля, че той заслужава повече уважение”, добави председателят на EFC.

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Снимки: Gettyimages

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