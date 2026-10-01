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Трима напуснаха лагера на Англия, Тухел няма да вика заместници

  • 1 окт 2026 | 19:39
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Трима напуснаха лагера на Англия, Тухел няма да вика заместници

Халфът на Манчестър Сити Нико О'Райли напусна лагера на Англия заради контузия и се завърна в лагера на "гражданите", където ще бъде подложен на допълнителни прегледи. 21-годишният футболист не игра при победата с 2:0 над Чехия във вторник, след като вече имаше проблем с физическото си състояние, а сега отпадна и за предстоящия сблъсък с Хърватия в Лигата на нациите.

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О'Райли изигра пълни 90 минути при загубата с 2:3 от Испания миналата седмица, но след мача Томас Тухел призна, че футболистът изпитва затруднения. „Не мога да кажа нито да, нито не, това е честният отговор. Той не беше на разположение днес, не беше и на пейката, така че имаме три дни и ще направим всичко възможно, за да бъде готов“, заяви тогава селекционерът.

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Германецът няма да вика заместник на О'Райли за оставащите мачове от лагера. Очаква се Люис Хол да запази мястото си отляво на защитата срещу Хърватия, след като се представи добре при успеха над Чехия. Междувременно Джоб Белингам и Люис Майли също напуснаха лагера на младежкия национален отбор заради контузии. За О'Райли това е нов удар в момент, в който той постепенно се превърна във важна част от състава на Тухел и вече има 13 мача за националния отбор. Англия гостува на Хърватия в събота, а след това приема Чехия на „Уембли“ във вторник.

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Снимки: Gettyimages

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