Манчестър Сити е обвинен в укриване на 12 милиона паунда данъци покрай договора на Манчини

Манчестър Сити е изправен пред нови сериозни обвинения, според които клубът може да е избегнал плащането на около 12 милиона паунда под формата на подоходен данък и социални осигуровки. Случаят е свързан с възнаграждението на бившия мениджър Роберто Манчини, разкрива нов анализ на неправителствената организация „Такс Полиси Асошиейтс“.

Според доклада английският шампион може да получи данъчна сметка и санкции на обща стойност до 24 милиона паунда. Поводът е фиктивно споразумение за консултантски услуги с клуба „Ал Джазира Спортс енд Кълчъръл Клъб“ от Абу Даби, чрез което са били извършвани плащания към италианския специалист.

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Анализът се базира на заключенията на независимата комисия, която по-рано призна Манчестър Сити за виновен по редица сериозни нарушения на финансовите правила във Висшата лига. Разследването установи, че клубът е прилагал замаскирана схема за финансиране, при която мажоритарният собственик „Абу Даби Юнайтед Груп“ (АДУГ) е подпомагал спонсорски плащания, отчитани впоследствие като оперативни приходи.

В своето решение комисията определя консултантския договор като фиктивен. Макар документът да е с частично заличен текст и да не споменава директно името на Манчини, изтекли данни показват, че сумата от 8,866 милиона паунда в крайна сметка е постъпила в свързани с него компании.

Дан Нийдъл, ръководител на „Такс Полиси Асошиейтс“ и бивш водещ експерт по данъчно право в кантората „Клифърд Чанс“, подчертава, че тези средства представляват възнаграждение за работата на специалиста в Манчестър Сити и е трябвало да бъдат декларирани и обложени според британското законодателство. Заедно с лихвите и евентуалните глоби общото финансово задължение на клуба може да достигне между 23 и 24 милиона паунда.

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Въпреки че по закон самият Манчини би могъл да носи отговорност за данъците, практиката на британските данъчни власти обикновено е да изискват дължимите суми от работодателя. Организацията повдига и въпроса дали случаят не предполага разследване за данъчни измами или фалшифициране на финансова отчетност.

„Важно е да уточним, че не твърдим, че конкретни лица в Манчестър Сити или самият господин Манчини са извършили престъпление. Смятаме обаче, че има достатъчно основания за криминално разследване на обстоятелствата около създаването на фиктивната схема и неплащането на дължимите налози“, посочват авторите на доклада.

От Манчестър Сити не са отговорили на запитването за коментар от страна на „Такс Полиси Асошиейтс“. Роберто Манчини, който в момента е селекционер на националния отбор на Италия, заяви, че темата за предполагаемия му двоен договор не го засяга и представлява проблем единствено за клуба.

Ръководството на „гражданите“ продължава категорично да отхвърля всички обвинения на Висшата лига, заявявайки, че разполага с неопровержими доказателства за своята невинност. Главният изпълнителен директор Феран Сориано увери, че клубът разполага с банкови извлечения, документи за парични преводи и свидетелски показания, които категорично доказват, че средствата не са идвали директно от собственика.

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Снимки: Imago