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ФА също излезе с позиция за Манчестър Сити

  • 2 окт 2026 | 13:08
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ФА също излезе с позиция за Манчестър Сити

От Футболната асоциация на Англия публикуваха позиция във връзка с това, че Манчестър Сити бе обявен за виновен по множество финансови измами.

"Решението на независимата комисия има съществено значение за почтеността на играта. Ние внимателно анализираме решението и последиците от него и ще предприемем съответните действия, когато това е уместно.

Тъй като процедурата между Висшата лига и футболен клуб Манчестър Сити все още продължава, на този етап не възнамеряваме да правим допълнителни коментари. Въпреки това ще продължим да следим внимателно развитието на ситуацията", се казва в изявлението на ФА.

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