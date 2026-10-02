ФА също излезе с позиция за Манчестър Сити

От Футболната асоциация на Англия публикуваха позиция във връзка с това, че Манчестър Сити бе обявен за виновен по множество финансови измами.

"Решението на независимата комисия има съществено значение за почтеността на играта. Ние внимателно анализираме решението и последиците от него и ще предприемем съответните действия, когато това е уместно.

FA statement on Manchester City: — The FA (@FA) October 2, 2026

Тъй като процедурата между Висшата лига и футболен клуб Манчестър Сити все още продължава, на този етап не възнамеряваме да правим допълнителни коментари. Въпреки това ще продължим да следим внимателно развитието на ситуацията", се казва в изявлението на ФА.

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