Карагър: Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи, срамът може да се измие само по един начи

Манчестър Сити може да измие срама от резултата на разследването на Висшата лига само с продажба на акциите, заяви анализаторът на "Скай спортс" и бивш капитан на Ливърпул Джейми Карагър. Според него всеки високопоставен служител, замесен във финансовия скандал, включително собственикът шейх Мансур, няма бъдеще в английския футболен елит.

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Независима комисия обяви преди дни, че в „Сити са опитали преднамерено да заобиколят правилата на Висшата лига“ с раздуване на данни за приходи и укриване на разходи чрез поредица от „фалшиви“ маркетингови сделки в продължение на над девет години.

„Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи. Клубът може да измие този срам само когато ръководителите му признаят, че са се провалили в работата си. Тук не можем да пестим думи. Размерът на тази институционална измама и липсата на каквото и да е сътрудничество при разследването означават, че позицията на управляващите този клуб е незащитима. Упорството само ще удължи агонията на феновете, които вярваха сляпо в твърденията им за невинност“, пише Карагър в колонката си в „Дейли Телеграф“.

Възгледите на Карагър са противоположни на тези на премиера Анди Бърнам, който заяви, че подобна санкция може би не е подходяща за финансова институция, вляла милиарди в клуба след пристигането си през 2008. Бившият кмет на Манчестър каза за „Би Би Си“:

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„Бих се притеснявал да не ги загубим. Те бяха наш много важен партньор в изграждането на модерен Манчестър, както и в превръщането на Манчестър Сити в глобална сила“.

Коментарът на Бърнам бе следствие от изказване на председателя на Независимия футболен регулатор (НФР) Дейвид Коган, че отсъждането „повдига сериозни въпроси“. Той също така призна, че ръководеният от него орган има правомощията да преглежда дали собственици и ръководители са съвместими за даден клуб, след като делото приключи окончателно.

Според Карагър милост не трябва да има, защото ако тези, които са признати за замесени в един от най-големите скандали във футбола, се измъкнат без последствия, това ще докаже, че органи като НФР са безсилни.

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„Тестът за собственици и директори във Висшата лига (Оwners' and directors' test – официална правна и административна проверка за съвместимост - б.пр.) ясно показва какви трябва да бъдат последиците за нарушаването на фундаментални правила, които клубовете-членки, включително Сити, са приели и подписали. Всеки нарушител трябва да бъде изваден от Висшата лига. В противен случай ще се докаже, че регулаторът не си върши работата“, продължава бившият национал.

За момента Сити показва, че ще се бори неуморно срещу обвиненията. Днес обаче основният спонсор на клуба „Етихад Еъруейс“ направи изявление, в което твърди, че преглежда правните си опции след отсъждането на независимата комисия.

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