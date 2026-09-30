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Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

  • 30 сеп 2026 | 15:33
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Изпълнителният директор на Манчестър Сити Феран Сориано е изпратил видео до служителите на клуба след решението на независимата комисия, която призна „гражданите“ за виновни по 114 от 115-те обвинения за сериозни нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. В него той уверява, че клубът няма да се откаже от битката и ще използва всички възможни юридически средства, за да защити позицията си и да изчисти името си.

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„Искам да споделя малко информация относно продължаващата дисциплинарна процедура между Манчестър Сити и Премиър лийг. Публикуван бе документ с мнение на комисията, което е негативно за нашите интереси. Искам да обясня какво точно представлява това, какви са следващите стъпки и как ще продължим да защитаваме клуба, за да бъдем оправдани в този процес“, казва Сориано във видеото.

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Той определя като „невярно“ твърдението, което според него стои в основата на целия случай – че лични средства на собственика тайно са били вкарвани в клуба чрез спонсори от Абу Даби. „Това просто не е вярно. Бяха предоставени неопровержими доказателства на комисията, които показват, че това не е могло да се случи и че не се е случило. Това включва банкови извлечения, трансфери на средства, свидетели и всичко необходимо, за да се докаже категорично, че парите не са дошли от собственика“, заявява той.

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Сориано е категоричен, че юридическият екип на Манчестър Сити ще обжалва решението. „Нашите адвокати сега ще подадат жалба, в която ще покажат, че решението съдържа съществени грешки от гледна точка на закона, принципите и фактите и не може да бъде прието като сигурно“, казва той, като припомня и случая от 2020 година, когато клубът спечели обжалването си пред Спортния арбитражен съд (CAS). „Ще бъдем неуморни в работата си. Ще се съсредоточим върху независимия апелативен процес, както и върху всички други правни възможности, с които разполагаме, за да спечелим делото и да предприемем всички необходими действия, за да защитим клуба“, добавя Сориано.

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В края на посланието си той призовава служителите да не позволяват казусът да ги разсейва от работата им. „Знам, че това може да бъде разсейващо, но моля, останете фокусирани върху нашата работа и се грижете за нашето разширено семейство, както винаги сме правили. Много скоро ще погледнем назад към това и ще осъзнаем, че това е още един момент в историята ни, в който сме се изправили срещу трудностите и сме ги преодолели заедно“, завършва изпълнителният директор.

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Снимки: Gettyimages

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