Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

В очакване на евентуалното наказание на Манчестър Сити бившият мениджър на клуба Джосеп Гуардиола излезе с официално обръщение. Той изрази подкрепа към фенове, собственици и ръководството като цяло, като демонстрира, че все още се приема за част от “гражданите”.

“Искам всеки един фен на Манчестър Сити да знае, че съм тук – повече от всякога. Заставам зад моя клуб, моя собственик, моя председател, Феран (Сориано - бел.ред.), играчите, щаба, Енцо (Мареска - бел.ред.) и вас – нашите уникални привърженици. Винаги съм съм бил, съм и винаги ще бъда с вас. Нека бъда ясен: ще преминем през това заедно. Обичам ви всички”, обърна се Пеп с публикация в социалните мрежи.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

Клубът от “Етихад” беше признат за виновен по 114 от 115 обвинения общо за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Решението беше взето от независимата комисия, разглеждаща случая. Обвиненията обхващат периода от сезон 2009/10 до 2017/18 и включват твърдения за непредоставяне на точна финансова информация, неточни данни за възнагражденията на играчи и треньори, нарушения на финансовите правила на УЕФА и неспазване на разпоредбите за финансова устойчивост. Отделно клубът е обвинен и в липса на съдействие на органите на Премиър лийг по време на разследването. Представители на "гражданите" от години отхвърлят всички обвинения и поддържат позицията, че разполага с доказателства в своя защита.

Гуардиола беше част от Сити в само два от споменатите сезони - 2016/17 и 2017/18. Той напусна клуба през изминалото лято.

Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

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