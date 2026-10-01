Британският премиер би бил "много притеснен, ако собствениците на Ман Сити се оттеглят

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че би бил „много притеснен“, ако собствениците на Манчестър Сити решат да продадат клуба след решението на независимата комисия, която призна „гражданите“ за виновни в 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг и систематично възпрепятстване на разследването. Бърнам, който до юни беше кмет на Голям Манчестър, подчерта значителните инвестиции на собствениците в региона от придобиването на клуба през 2008 година.

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„Ще съм много притеснен да ги загубим. Те бяха огромен партньор в изграждането на модерния Манчестър и, разбира се, в превръщането на Манчестър Сити в глобалната сила, която е днес“, заяви Бърнам пред BBC. Той допълни, че инвестициите не са били ограничени единствено до „Етихад“ и комплекса около стадиона. „Наистина благодаря на City Football Group и на собствениците за парите, които не вложиха само в „Етихад“ и комплекса около него, но и в самия град“, каза британският премиер.

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Бърнам обаче подчерта, че не иска да се намесва в процедурата срещу клуба. Манчестър Сити отрича нарушенията и се очаква да обжалва решението, а наказанието тепърва предстои да бъде определено.

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Снимки: Gettyimages