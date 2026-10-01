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Британският премиер би бил "много притеснен, ако собствениците на Ман Сити се оттеглят

  • 1 окт 2026 | 18:08
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Британският премиер Анди Бърнам заяви, че би бил „много притеснен“, ако собствениците на Манчестър Сити решат да продадат клуба след решението на независимата комисия, която призна „гражданите“ за виновни в 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг и систематично възпрепятстване на разследването. Бърнам, който до юни беше кмет на Голям Манчестър, подчерта значителните инвестиции на собствениците в региона от придобиването на клуба през 2008 година.

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„Ще съм много притеснен да ги загубим. Те бяха огромен партньор в изграждането на модерния Манчестър и, разбира се, в превръщането на Манчестър Сити в глобалната сила, която е днес“, заяви Бърнам пред BBC. Той допълни, че инвестициите не са били ограничени единствено до „Етихад“ и комплекса около стадиона. „Наистина благодаря на City Football Group и на собствениците за парите, които не вложиха само в „Етихад“ и комплекса около него, но и в самия град“, каза британският премиер.

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Бърнам обаче подчерта, че не иска да се намесва в процедурата срещу клуба. Манчестър Сити отрича нарушенията и се очаква да обжалва решението, а наказанието тепърва предстои да бъде определено.

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Снимки: Gettyimages

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