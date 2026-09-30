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Майка Ричардс е „напълно съсипан“ заради обвиненията към Манчестър Сити

  • 30 сеп 2026 | 15:59
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Майка Ричардс е „напълно съсипан“ заради обвиненията към Манчестър Сити

Манчестър Сити бе признат за виновен по всички обвинения, свързани с тежки нарушения на финансовите правила на Висшата лига в рамките на девет поредни сезона. Нарушенията обхващат периода между сезон 2009/10 и 2017/18 и включват използване на фиктивни търговски договори, подаване на некоректни финансови отчети и прикриване на реалното финансово състояние на клуба пред одиторите и регулаторните органи.

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Решението предизвика сериозен шок сред бившите играчи на тима. Един от тях е Майка Ричардс, бивш защитник на „гражданите“ и шампион на Англия за сезон 2011/12 . Той не скри огромното си огорчение.

„Докладите бяха обезпокоителни“, заяви 38-годишният бивш английски национал в подкаста „Тhe Rest is Football“. „Видях използваните от Висшата лига термини, като например фиктивни договори, и останах напълно съсипан. В този клуб съм от 14-годишен, бих умрял за него. Сбъднах мечтата си в Манчестър Сити, но да чуя тези разкрития и да мисля през какво трябва да преминем не само аз като бивш футболист, но и феновете, е абсолютно съкрушително", каза той.

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Ричардс, който по време на престоя си в академията на клуба е живял при семейство на дългогодишни привърженици, сподели за разочарованието на най-верните фенове: „Човекът, при когото живеех, ми се обади през сълзи и поиска информация, с каквато аз не разполагам. Нямам отговори за него. Това е фен, който подкрепя отбора от над 60 години, и цялата тази несигурност е съсипваща. Изключително трудно е да чуеш подобни новини за клуб, който обичаш с цялото си сърце. Ако погледнем докладите, те са смазващи. Чувствам се тъжен, ядосан и объркан, тъй като съществува и позицията на Сити.“

Клубът продължава категорично да отрича всякакви злоупотреби и разполага със срок до 2 октомври, за да обжалва санкцията. В събота президентът Халдун Ал Мубарак излезе с официално съобщение, в което изрази пълна увереност в доказването на невинността на организацията, докато във вторник изпълнителният директор Феран Сориано заяви пред служители и играчи, че комисията е „пренебрегнала неопровержими доказателства“.

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Снимки: Gettyimages

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