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Вече има времеви диапазон за наказанието на Ман Сити

  • 30 сеп 2026 | 19:19
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Манчестър Сити може да научи наказанието си за финансовите нарушения в Премиър лийг преди края на сезона, твърди "Манчестър Ивнинг Нюс". Сроковете по обжалването на клуба могат да дадат възможност на независимата комисия да определи санкцията преди края на сезон 2026/27.Сити бе признат за виновен по всички обвинения за сериозни нарушения на финансовите правила в периода 2009/10 – 2017/18, както и по три от четирите обвинения за липса на съдействие на разследването.

Собственикът на Ман Сити може да бъде принуден да се раздели с клуба
Собственикът на Ман Сити може да бъде принуден да се раздели с клуба

Клубът отрича нарушенията и планира да обжалва решението, като именно процедурата по обжалването ще има ключово значение за това кога ще бъде определено наказанието.Сред възможните санкции, които се обсъждат около случая, са отнемане на точки, трансферна забрана, солидна финансова санкция и дори изпадане от Премиър лийг.

Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни
Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни
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Снимки: Gettyimages

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