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В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня

  • 2 окт 2026 | 14:55
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В лагера на Барселона окончателно си отдъхнаха за звездата на тима Рафиня. Днешните прегледи на бразилеца, извърешени от клуба, са потвърдили, че той няма тежка контузия, а единствено оток в задната част на дясното бедро.

Барселона търси причините за честите контузии на Рафиня с Бразилия
Барселона търси причините за честите контузии на Рафиня с Бразилия

По този начин резултатите съвпаднаха напълно с първоначалната диагноза, поставена от лекарския щаб на бразилския национален отбор по-рано през седмицата.

Както е известно, Рафиня бе сменен принудително на полувремето във втория приятелски мач срещу Австралия, спечелена от Бразилия с 4:2, в който дори се разписа от дузпа. Причината бе мускулен дискомфорт. Притесненията бяха сериозни, тъй като това не е първият случай, в който Рафиня получава физически проблеми на същото място по време на лагер с „селесао“. Освен това играчът се намира в превъзходна форма от началото на кампанията и е ключова фигура в атаката на каталунците със своите 14 отбелязани гола.

След двубоя от Бразилската федерация обявиха наличието на отока и бе решено крилото да се прибере незабавно в Барселона, за да избегне излишни рискове и да продължи възстановяването си под надзора на клубните лекари. След дългото пътуване от Австралия играчът пристигна в каталунската столица в четвъртък следобед, а в петък сутринта премина допълнителни тестове в клубната база, които не показаха допълнителни усложнения. От Барселона не планират да публикуват нов официален медицински бюлетин.

Положителната новина за старши треньора Ханзи Флик е, че Рафиня не е твърдо отпаднал от сметките за предстоящия двубой срещу Хетафе през следващия уикенд. Въпреки това от клуба възнамеряват да подходят изключително внимателно. Германецът няма намерение да форсира завръщането на футболиста и ще разчита на него само ако е напълно възстановен и готов на 100%.

Въпреки предпазливия подход шансовете на Рафиня да попадне в групата остават добри, а в клуба вече дишат значително по-спокойно.

Присъствието на бразилеца е от изключителна важност за лидера в Ла Лига, който до момента има пълен актив от 21 точки. Пред Барселона предстои изключително натоварен и тежък октомври, като програмата включва поредни сблъсъци като вече споменатия с Хетафе на 10-и, Галатасарай (13-и), Бетис (17-и), Пари Сен Жермен (20-и) и дербито с Реал Мадрид, което е на 25 октомври.

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