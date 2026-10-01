Главният спонсор на Манчестър Сити обмисля съдебни действия срещу Премиър лийг

Генералният спонсор на Манчестър Сити – авиокомпанията „Етихад Еъруейс“, обяви, че обмисля предприемането на правни стъпки срещу английската Висша лига. Реакцията идва след решението на независима комисия, която призна „гражданите“ за виновни по всички обвинения за тежки нарушения на финансовите правила на първенството.

Случаят датира от февруари 2023 година, когато ръководството на Премиър лийг повдигна над сто обвинения срещу клуба. Според констатациите на комисията в периода между сезон 2009/10 и сезон 2017/18 Манчестър Сити е сключвал фиктивни договори с редица търговски партньори чрез прикрита схема за финансиране, довела до изкуствено завишаване на клубните приходи с близо 900 милиона паунда.

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Ръководството на Манчестър Сити продължава категорично да отрича вината си. Главният изпълнителен директор на шампионите Феран Сориано дори определи целия процес като „конспиративна теория на Висшата лига“ във видеообръщение към футболистите и служителите.

Държавният авиопревозвач на Абу Даби „Етихад Еъруейс“, който спонсорира тима от 2009 година насам, излезе с официална позиция, в която категорично отхвърля всякакви внушения или заключения за участие в некоректни търговски споразумения. От компанията подчертават, че нито са били потърсени от Премиър лийг, нито им е била предоставена възможност да изложат своята гледна точка и да представят релевантни документи.

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Въпреки че името на авиокомпанията е заличено в публикувания публичен доклад, от „Етихад“ заявяват, че начинът на оповестяване на информацията нанася сериозни репутационни щети, поради което вече се консултират с юристи за защита на своите интереси.

На фона на решението на комисията част от спонсорите на Манчестър Сити запазват изчаквателна позиция. Компаниите „Лукозейд“, „Келогс“ и „Револют“ заявиха пред медиите, че няма да коментират заключенията, докато текат процедурите. От „Маджестик Уайнс“ отказаха да уточнят дали ще продължат съвместната си работа с клуба. Очаква се позицията и на останалите търговски партньори, сред които „Шур“, „Дюрекс“, „ЕА Спортс“, „Си Пи Кампъни“, „Бритвик“, „Сайлънт Найт“, „ОКХ“, „Гаучо“ и „Чампнис“.

Пълно изявление на „Етихад Еъруейс“

„Етихад Еъруейс“ се запозна с публикуваното становище на комисията към Висшата лига относно дисциплинарното производство срещу Манчестър Сити, както и с публичната комуникация от страна на самата лига.

„Етихад“ категорично отхвърля всяко заключение, констатация или намек, че авиокомпанията някога е била въвлечена в нерегламентирани търговски практики.

Начинът, по който Висшата лига представи резултатите пред обществеността след поредица от селективни изтичания на информация и медийни публикации, създаде вредни внушения за нашата репутация, макар името ни да е заличено в редактираната версия на доклада.

Висшата лига в нито един момент не потърси контакт с „Етихад“ по време на процеса. По този начин не ни бе дадена възможност да бъдем представлявани, да предоставим необходимите факти или да гарантираме коректността на данните, въз основа на които са направени заключения, хвърлящи сянка върху авиокомпанията.

Дълбоко обезпокоени сме от липсата на прозрачност и избирателното оповестяване на информация. Висшата лига трябва да поеме пълна отговорност за последиците от начина, по който бяха поднесени тези констатации.

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Гордеем се с дългогодишното си сътрудничество с Манчестър Сити. Името „Етихад“ стои с гордост върху екипите и стадиона на клуба в продължение на години, свързвайки ни с милиони фенове по света. Нашият ангажимент към отбора и неговите привърженици остава непоколебим.

Подкрепяме клуба в усилията му да оспори заключенията на комисията по предвидените правни канали и ще потърсим съответната правна помощ, за да защитим собствените си интереси.“

(В изявлението си авиокомпанията неточно определя органа като комисия на Висшата лига, докато всъщност става въпрос за независима тричленна комисия.)

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