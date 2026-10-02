Джонатан Дейвид определи Атлетико Мадрид като "глътка свеж въздух"

Нападателят на канадския национален отбор Джонатан Дейвид се чувства добре в Атлетико Мадрид, където играе под наем от Ювентус през настоящия сезон. Бившият футболист на френския Лил се разписа на три пъти за мадридчани при победите срещу Реал Мадрид (2:1), Осасуна (4:0) и Реал Сосиедад (3:0) от Ла Лига и вече е с три гола след пристигането си в испанската столица. 26-годишният Дейвид желаеше да смени обстановката и повече да не играе за Ювентус след лятото.

"Става въпрос за глътка свеж въздух. Може би помага и това, че обстановката е малко по-различна. Играя с много футболисти, които притежават умението да направят решителния пас. Честно казано, те правят нещата доста лесни за мен. Всичко, което трябва да направя, е просто да завърша атаката", заяви реализатор номер 1 в историята на националния отбор на Канада със своите 43 гола.

🧱Jonathan David, un seguro de vida para la defensa del Atlético de Madrid#AtleticoMadrid https://t.co/Ikej2e6VgM — Esto Es Atleti 🇪🇸 (@estoesatleti) October 2, 2026

Селекционерът на "кленовите листа" Джеси Марш също е изиграл важна роля при преминаването му от Ювентус при "червено-белите". "Познавам (старши треньора на Атлетико Диего Симеоне) от мачовете срещу него и от наблюденията ми през годините. Казах на Симеоне, че не се сещам за по-добър нападател от Джонатан Дейвид, ако Атлетико Мадрид търси атакуващ футболист, който бележи голове и притежава висока класа, но същевременно работи за отбора и дава всичко от себе си", коментира Марш.

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Снимки: Imago