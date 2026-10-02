Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид

Джонатан Дейвид определи Атлетико Мадрид като "глътка свеж въздух"

  • 2 окт 2026 | 13:33
  • 205
  • 0

Нападателят на канадския национален отбор Джонатан Дейвид се чувства добре в Атлетико Мадрид, където играе под наем от Ювентус през настоящия сезон. Бившият футболист на френския Лил се разписа на три пъти за мадридчани при победите срещу Реал Мадрид (2:1), Осасуна (4:0) и Реал Сосиедад (3:0) от Ла Лига и вече е с три гола след пристигането си в испанската столица. 26-годишният Дейвид желаеше да смени обстановката и повече да не играе за Ювентус след лятото.

"Става въпрос за глътка свеж въздух. Може би помага и това, че обстановката е малко по-различна. Играя с много футболисти, които притежават умението да направят решителния пас. Честно казано, те правят нещата доста лесни за мен. Всичко, което трябва да направя, е просто да завърша атаката", заяви реализатор номер 1 в историята на националния отбор на Канада със своите 43 гола.

Селекционерът на "кленовите листа" Джеси Марш също е изиграл важна роля при преминаването му от Ювентус при "червено-белите". "Познавам (старши треньора на Атлетико Диего Симеоне) от мачовете срещу него и от наблюденията ми през годините. Казах на Симеоне, че не се сещам за по-добър нападател от Джонатан Дейвид, ако Атлетико Мадрид  търси атакуващ футболист, който бележи голове и притежава висока класа, но същевременно работи за отбора и дава всичко от себе си", коментира Марш.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 5995
  • 0
Гнабри: Невероятно горд съм, че бях капитан

Гнабри: Невероятно горд съм, че бях капитан

  • 2 окт 2026 | 08:22
  • 1049
  • 1
Виртц: Направихме почти всичко, както трябва

Виртц: Направихме почти всичко, както трябва

  • 2 окт 2026 | 08:03
  • 817
  • 0
Клоп: Можехме да вкараме повече голове

Клоп: Можехме да вкараме повече голове

  • 2 окт 2026 | 07:59
  • 3230
  • 0
Чави: Вината е моя като селекционер

Чави: Вината е моя като селекционер

  • 2 окт 2026 | 07:36
  • 2025
  • 0
Селекционерът на Сърбия след поредната загуба: Трябва да продължим да работим както досега!

Селекционерът на Сърбия след поредната загуба: Трябва да продължим да работим както досега!

  • 2 окт 2026 | 06:56
  • 1131
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 5915
  • 30
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 5807
  • 13
Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

  • 2 окт 2026 | 08:10
  • 15137
  • 82
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 25854
  • 46
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 13639
  • 36
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 5995
  • 0