Президентът на Манчестър Сити има дипломатически имунитет във Великобритания

Президентът на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак има дипломатически имунитет във Великобритания, който би му помогнал в случаи на наказателни разследвания срещу него. Според “Файненшъл Таймс” той фигурира в списъка на Обединеното кралство с акредитирани дипломати от 2020 г. насам. Според юристи този дипломатически имунитет на ключова фигура в Сити би усложнил евентуални съдебни дела срещу клуба – например от страна на Службата за борба с тежките измами (SFO) или полицията.

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Независима комисия обяви футболния клуб Манчестър Сити за виновен по всички обвинения, свързани с тежки нарушения на финансовите правила на Висшата лига в рамките на девет поредни сезона. Клубът е признат за виновен и по по-голямата част от обвиненията за отказ от съдействие по време на разследването на лигата. Според официалното съобщение “гражданите” са манипулирали финансовия баланс с повече от 900 милиона паунда. Сред всички потенциални наказания, които се обсъждат, и информациите за дела, които конкурентните клубове планират да заведат, се появи призив, че на клубните ръководители на Сити трябва да бъде потърсена и наказателна отговорност.

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Лорд Кръдъс – член на Камарата на лордовете от Консервативната партия, чиято компания CMC Markets е основен спонсор на Евертън, изрази мнение, че случаят трябва да придобие наказателен характер.

„Ако счетоводните отчети са били фалшифицирани, а одиторите – подведени, тогава става въпрос за потенциално престъпление. Одиторите ще се обърнат към полицията, а директорите носят лична отговорност за всякакви измами, извършени от британска компания, дори тя да е собственост на чуждестранни лица”, заяви той.

Ал Мубарак обаче ще бъде защитен от подобни разследвания.

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Снимки: Imago