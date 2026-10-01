Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Президентът на Манчестър Сити има дипломатически имунитет във Великобритания

  • 1 окт 2026 | 16:06
  • 680
  • 0
Президентът на Манчестър Сити има дипломатически имунитет във Великобритания

Президентът на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак има дипломатически имунитет във Великобритания, който би му помогнал в случаи на наказателни разследвания срещу него. Според “Файненшъл Таймс” той фигурира в списъка на Обединеното кралство с акредитирани дипломати от 2020 г. насам. Според юристи този дипломатически имунитет на ключова фигура в Сити би усложнил евентуални съдебни дела срещу клуба – например от страна на Службата за борба с тежките измами (SFO) или полицията.

Карагър: Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи, срамът може да се измие само по един начи
Карагър: Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи, срамът може да се измие само по един начи

Независима комисия обяви футболния клуб Манчестър Сити за виновен по всички обвинения, свързани с тежки нарушения на финансовите правила на Висшата лига в рамките на девет поредни сезона. Клубът е признат за виновен и по по-голямата част от обвиненията за отказ от съдействие по време на разследването на лигата. Според официалното съобщение “гражданите” са манипулирали финансовия баланс с повече от 900 милиона паунда. Сред всички потенциални наказания, които се обсъждат, и информациите за дела, които конкурентните клубове планират да заведат, се появи призив, че на клубните ръководители на Сити трябва да бъде потърсена и наказателна отговорност.

Собственикът на Ман Сити може да бъде принуден да се раздели с клуба
Собственикът на Ман Сити може да бъде принуден да се раздели с клуба

Лорд Кръдъс – член на Камарата на лордовете от Консервативната партия, чиято компания CMC Markets е основен спонсор на Евертън, изрази мнение, че случаят трябва да придобие наказателен характер.

„Ако счетоводните отчети са били фалшифицирани, а одиторите – подведени, тогава става въпрос за потенциално престъпление. Одиторите ще се обърнат към полицията, а директорите носят лична отговорност за всякакви измами, извършени от британска компания, дори тя да е собственост на чуждестранни лица”, заяви той.

Ал Мубарак обаче ще бъде защитен от подобни разследвания.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Нови разкрития за Инфантино: Спасил Сити и ПСЖ от изхвърляне от Шампионската лига

Нови разкрития за Инфантино: Спасил Сити и ПСЖ от изхвърляне от Шампионската лига

  • 1 окт 2026 | 15:33
  • 1169
  • 1
Айвън Тони отрече обвиненията за нападение в лондонски нощен клуб

Айвън Тони отрече обвиненията за нападение в лондонски нощен клуб

  • 1 окт 2026 | 15:31
  • 857
  • 0
Португалия си избра нова “седмица” след бягството на Роналдо

Португалия си избра нова “седмица” след бягството на Роналдо

  • 1 окт 2026 | 14:58
  • 4611
  • 5
Мбапе се забърка в нов скандал

Мбапе се забърка в нов скандал

  • 1 окт 2026 | 14:41
  • 5325
  • 5
Карагър: Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи, срамът може да се измие само по един начи

Карагър: Ерата на Абу Даби в Манчестър Сити приключи, срамът може да се измие само по един начи

  • 1 окт 2026 | 14:28
  • 1524
  • 0
Аржентина обжалва тежкото наказание на Паредес пред ФИФА

Аржентина обжалва тежкото наказание на Паредес пред ФИФА

  • 1 окт 2026 | 14:27
  • 631
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 18692
  • 70
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 8775
  • 4
Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

  • 1 окт 2026 | 14:25
  • 9777
  • 35
Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 28531
  • 65
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 21534
  • 78
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 11333
  • 50