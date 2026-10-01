Ман Сити ще гради защитата си върху тезата, че спонсорските средства идват от правителството на Абу Даби

Защитната стратегия на Манчестър Сити при предстоящото обжалване ще се базира на доказателства, че основните спонсорски контракти на клуба са били финансирани директно от правителството на Абу Даби, а не от собственика на отбора, информира вестник „Таймс“.

Лидерите във Висшата лига бяха признати за виновни от независима комисия по обвинения в изкуствено завишаване на приходите с 900 милиона паунда за период от осем години. Според констатациите клубът е използвал капитали от компанията майка „Абу Даби Юнайтед Груп“ (АДЮГ), за да увеличи драстично стойността на спонсорските си пакети.

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Комисията определи тези споразумения като фиктивни, позовавайки се на изтекли имейли, в които ръководители на клуба обсъждат как средства от АДЮГ да бъдат пренасочвани към Манчестър Сити чрез спонсори, сред които и авиокомпанията „Етихад Еъруейс“.

От лагера на „гражданите“ обаче настояват, че разполагат с документи, доказващи, че постъпленията в „Етихад“ са дошли директно от държавната хазна на Абу Даби. Авиопревозвачът е държавна собственост, а правилата на английската Висша лига не забраняват на държавни предприятия да бъдат спонсори на футболни клубове.

След като стана ясно, че Манчестър Сити губи делото по по-голямата част от повдигнатите 115 обвинения, водещите фигури в йерархията на клуба открито оспориха изводите от публикувания доклад с обем от 40 страници.

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Председателят на клуба Халдун Ал Мубарак отново изтъкна съществуването на „неопровержими доказателства“ в полза на невинността на шампионите, а изпълнителният директор Феран Сориано даде допълнителни разяснения във видеообръщение към служителите:

„Цялото обвинение на Висшата лига срещу нас почива на едно-единствено невярно твърдение – че лични средства на собственика тайно са наливани в клуба чрез спонсори от Абу Даби. Това просто не отговаря на истината. На комисията бяха предоставени банкови извлечения, парични преводи и свидетелски показания, които категорично доказват, че средствата не произхождат от собственика.“

Запознати с казуса източници разкриват, че защитата включва официални банкови трансакции между правителството на емирството и спонсорите, подкрепени с показания на високопоставени държавни служители. Комисията обаче отхвърли тези обяснения като неверни и съчинени със задна дата, за да прикрият схемата за финансиране, като дори обвини част от свидетелите на клуба в съзнателно подвеждане.

Жалбата на Манчестър Сити трябва да бъде внесена преди крайния срок в петък и ще бъде разгледана от нов състав от пенсионирани върховни съдии. Адвокатският екип на клуба, ръководен от Пол Харис и Лорд Паник, ще пледира, че всяко финансиране от държавен орган е напълно легитимно според действащия правилник и няма общо с АДЮГ.

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Определението „фиктивни сделки“ ще бъде атакувано и от самия спонсор „Етихад“, откъдето обявиха, че категорично отхвърлят заключението на комисията и обмислят съдебни действия заради нанесени репутационни щети.

Висшата лига отказа официален коментар. Разследването стъпва основно на материали, публикувани от германското издание „Дер Шпигел“ през 2018 година. Сред тях е имейл от 2013 година, в който тогавашният финансов директор на клуба Хорхе Чумиляс обсъжда със Саймън Пиърс схемата на плащанията и пита дали парите трябва да минат през акционера, АДЮГ, „Етихад“ и тогава към Сити, или директно от акционера към авиокомпанията.

В друг документ от април 2010 година се посочва, че от сделка с компанията „Аабар“ на стойност 14 милиона паунда, само 2 милиона ще дойдат реално от фирмата, а останалите 12 милиона ще бъдат осигурени от алтернативни източници чрез Шейх Мансур. Според комисията самият Мансур не е бил наясно, че 830 милиона паунда от личните му активи са били използвани за изкуствено надуване на спонсорските договори.

Този въпрос също се очаква да бъде оспорен по време на изслушването по жалбата като напълно неправдоподобен, което поставя под сериозно съмнение цялостните заключения на независимата комисия.

Друг основен акцент вероятно ще бъде продължителният период, който бе необходим за произнасянето на окончателното решение, както и дали това забавяне не прави самото отсъждане юридически компрометирано. Според източници позицията на клуба е, че процесът е трябвало да приключи в рамките на най-много 12 седмици, а не да се проточва цели 19 месеца.

🔺REVEALED: Manchester City will claim sponsorship cash was paid by government — not owners



Club’s appeal also expected to challenge use of word ‘sham’ by independent commission and sheer amount of time it took them to deliver guilty verdict



✍️@Lawton_Times… — Times Sport (@TimesSport) October 1, 2026

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