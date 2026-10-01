Играчите на Ман Сити притеснени за бъдещето си

Играчите на Манчестър Сити се притесняват какво ще бъде наказанието на клуба. След като от Премиър Лийг потвърдиха, че независимата комисия, която разследва “гражданите”, ги е намерила за виновни по почти всички обвинения за нарушения на финансовите правила, бъдещето на клуба е неясно. Наказанието за тези нарушения ще бъде определено на по-късен етап, но футболистите са притеснени.
Според “Екип” има разговори между играчите, които смятат, че може да се стигне до отпадане от Висшата лига, а това ги е накарало да се замислят за бъдещето си. Ман Сити ще обжалва, но ако това не даде резултат, сред реалистичните варианти са отнемане на точки, което може да доведе до изпадане, и смяна на собствеността, което ще доведе до сериозни сътресения.
Никой публично не би признал притесненията си. Селекционерът на Норвегия бе попитан относно състоянието на Ерлинг Холанд, а той отговори, че не е видял промяна при него: “Той е много добре, вкарва голове. Пропусна един шанс срещу Португалия, който обикновено не пропуска, но това е единственото негативно, което съм видял. Всичко е наред”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google