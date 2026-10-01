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Клубовете от Премиър лийг не могат да си позволят да гласуват за изваждането на Манчестър Сити от елита

  • 1 окт 2026 | 11:45
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Има клубове от Премиър лийг, които не могат да си позволят да гласуват за изваждането на Манчестър Сити от елита, защото това може да доведе до “търговска катастрофа”. Както е известно, за да се стигне до такава крайна санкция с изхвърлянето на “гражданите” от Премиър лийг, 15 от 20-те елитни клуба трябва да подкрепят подобен ход. Според “Скай спортс” двама висши ръководители на водещи клубове от Висшата лига са признали, че ще бъдат изумени, ако 15 клуба подкрепят подобна санкция.

Съперниците на Манчестър Сити обмислят гласуване за изхвърляне на клуба от Премиър лийг
Съперниците на Манчестър Сити обмислят гласуване за изхвърляне на клуба от Премиър лийг

Логиката е, че много от конкурентите гледат на Манчестър Сити като на важен елемент от търговската привлекателност на Премиър лийг - както във Великобритания, така и в световен мащаб.

„Ако Манчестър Сити бъде изваден от първенството, това би имало огромни търговски последици за всички в лигата и в крайна сметка би струвало на останалите клубове много пари“, заяви пред "Скай спортс" ръководител, пожелал анонимност. Той поясни, че ако подобно решение бъде взето през настоящия или следващия сезон, това би означавало, че в оставащите срещи ще участват само 19 клуба, а телевизионните оператори във Великобритания и чужбина вероятно ще поискат възстановяване на средства заради намаления брой и по-ниската атрактивност на мачовете, за чието излъчване са платили. Спонсорството и другите корпоративни източници на финансиране също биха могли да намалеят значително, ако най-доминиращият клуб в английския футбол през последните две десетилетия престане да участва във Висшата лига.

В добавка, ако се стигне до подобен сценарий, бъдещето в Премиър лийг на такива големи звезди като Ерлинг Холанд би било поставено под въпрос, което допълнително би застрашило търговската привлекателност на лигата.

Вече има времеви диапазон за наказанието на Ман Сити
Вече има времеви диапазон за наказанието на Ман Сити
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