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Унай Емери: Много други клубове имат завишени бюджети

  • 2 окт 2026 | 14:00
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Унай Емери: Много други клубове имат завишени бюджети

Старши треньорът на Астън Вила Унай Емери намекна, че има и други клубове, които не спазват правилата за Финансов феърплей. Испанецът каза това в коментар за случилото се с Манчестър Сити.

“Това е проблем, за който се знае. Поради рестрикциите, ние трябва да продаваме играчи, за да спазваме Финансовия Феърплей, трябва да мислим как да привличаме нови футболисти. Целта на Финансовият Феърплей е финансов баланс - да харчиш толкова, колкото изкарваш, и да няма инфлация. Да, много други клубове имат завишени бюджети и сега това излиза наяве. Естествено е да има спад. Това е нещо, което съдилищата и отговорните лица трябва да решават. Аз изпитвам съжаление (за Ман Сити) заради начина, по който този отбор играеше. С Гуардиола имаше периоди, в които те бяха ненадминати”, коментира Емери.

Испанецът говори пред “Диарио де Севиля”. Испанецът е в родината си заедно с играчите, тъй като Астън Вила има тридневен тренировъчен лагер в Марбея, а днес ще играе контрола срещу бившия му клуб Севиля.

Собствениците на Вила Насеф Савирис и Уес Еденс са милиардери, но клубът няма възможност да харчи суми като Ливърпул и Манчестър Юнайтед, тъй като няма подобни приходи и се опитва да спазва Финансовия Феърплей.

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Снимки: Imago

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