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Арсенал се отказа от плановете за разширяване на "Емиратс" до 80 000 места

  • 2 окт 2026 | 15:14
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Арсенал се отказа от плановете за разширяване на "Емиратс" до 80 000 места

Арсенал отхвърли възможността за мащабно разширение на своя клубен стадион „Емиратс“, което можеше да увеличи капацитета на съоръжението до 80 000 зрители.

Ръководството на лондончани проучваше варианти за модернизация на съоръжението в продължение на повече от две години. Стадионът, открит през 2006 година, разполага с 60 704 седящи места. Евентуални сериозни строителни дейности обаче щяха да наложат временно преместване на друг терен. Поради тази причина клубът предпочете поетапно обновяване вместо цялостна реконструкция.

При преместването от „Хайбъри“ преди две десетилетия „Емиратс“ бе най-големият стадион във Висшата лига в Лондон. С течение на времето обаче той бе засенчен от модерното съоръжение на местния съперник Тотнъм. Откритият през 2019 г. дом на „шпорите“ побира 62 850 зрители и редовно приема мачове от НФЛ, ръгби срещи и музикални концерти, осигурявайки значително по-високи приходи.

По време на среща с привържениците от Арсенал разясниха, че ще се ограничат до частични подобрения по инфраструктурата.

„Потвърдихме ангажимента си към продължаващото развитие на „Емиратс“, вместо да прибягваме към мащабен генерален план. Надграждаме направеното до момента в партньорство с компанията за кетъринг "Леджендс", въвеждането на зони за безопасна правостояща публика (през този сезон в трибуна "Клок Енд", а през следващия – в "Норт Банк"), както и модернизирането на търговските и ВИП площите за по-добро изживяване на посетителите“, се посочва в официалното изявление на клуба.

През 2018 г. капацитетът на „Емирейтс“ бе увеличен със 780 места, но интересът към корпоративните ложи продължава да надвишава предлагането. Евентуално вкопаване на терена за добавяне на нови редове щеше да създаде сериозни логистични и технически пречки с подземните тръбопроводи. В същото време мениджърът Микел Артета се противопостави на идеята отборът да губи домакинското си предимство с временно преместване на „Уембли“ — подход, през който премина Тотнъм между 2017 и 2019 г. по време на строежа на новия стадион на мястото на стария „Уайт Харт Лейн“.

Приходите на „артилеристите“ в мачови дни се удвоиха през последните пет сезона до около 154 милиона паунда, благодарение и на завръщането в Шампионската лига. Стратегията на клуба е насочена към увеличаване на постъпленията чрез нови корпоративни пакети. Това лято бе открит нов луксозен тунелен салон с цени на билетите до почти 6500 паунда за отделен мач от първенството, по подобие на офертите на Тотнъм и Манчестър Сити. В момента стадионът разполага с около 150 ВИП бокса, което е двойно повече от тези на Тотнъм, където корпоративните гости предпочитат споделени клубни пространства.

От Тръста на привържениците на Арсенал (АСТ) обявиха, че ръководството е дало гаранции, че стандартните места за редовни фенове няма да бъдат съкращавани в полза на корпоративния сектор.

„Няма да има промяна в капацитета на „Емиратс“. Акцентът ще бъде поставен върху вътрешните съоръжения и допълнителните услуги. За пореден път получихме уверение от ръководството, че няма планове за намаляване на местата за свободна продажба. Въпреки това всички привърженици трябва да останат бдителни и да напомнят за важността на съхраняването на клубните ценности“, заявиха от организацията на феновете.

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