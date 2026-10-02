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Витиня: Отборният дух е невероятен

  • 2 окт 2026 | 05:59
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Витиня: Отборният дух е невероятен

Витиня направи много силен мач за Португалия при успеха на „мореплавателите“ с 4:2 срещу Дания в срещата между двата отбора от Лигата на нациите. Полузащитникът се разписа, когато резултатът бе 2:2, и изведе иберийците напред, а след края на срещата той сподели задоволството си от работата с новия селекционер Жорже Жезус, под чието ръководство португалците все още нямат загуба в официален мач.

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„Работата на треньора вече дава резултати и това се вижда ясно на терена. Мисля, че думите ми са напълно категорични, а за щастие всичко върви отлично. Искаме да продължим точно по този начин. Сега се надявам феновете да напълнят стадион „До Драгао“ за мача срещу Норвегия, за да постигнем победа“, каза Витиня.

Състезателят на „мореплавателите“ коментира и казуса с Кристиано Роналдо, който разтърси португалския футбол след предходния мач от Лигата на нациите, който бе срещу Норвегия.

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„Опитахме се да останем изцяло концентрирани върху срещата и успяхме. Реагирахме страхотно и поздравявам целия състав за това. Отборният дух е невероятен, а когато е така, победата винаги е по-близо, дори и чисто технически нещата да не се получават идеално“, каза още Витиня.

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