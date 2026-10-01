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Германия 0:0 Сърбия, натиск на Бундестима

  • 1 окт 2026 | 20:59
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Германия 0:0 Сърбия, натиск на Бундестима

Отборите на Германия и Сърбия играят при 0:0 в среща от третия кръг на група 2 на лига “А” на Лига на нациите.

Бундестимът е само с една точка от първите си два двубоя, след като първо направи 1:1 с Нидерландия, а после загуби вкъщи с 0:1 от Гърция. Така новият селекционерът Юрген Клоп продължава да преследва своя първи успех начело на тима.

И тази вечер опитният наставник прави редица ротации, след като за лагера извика над 40 футболисти с идеята да даде шанс на почти всички от тях. Сега Клоп сменя цялата защитна четворка, като стартират Трой, Антон, Тиау и Мителщет. Дебют записва вратарят Йонас Урбиг и 23-годишният Дери Шерхант от Фрайбург, който стартира като ляво крило. Ник Волтемаде също е титуляр.

Сърбите пък вече инкасираха две поражения с по 1:2 - от гърците и “лалетата”, и двете в Белград. Те започнаха едновременно с 37-годишния Душан Тадич и Лука Йович.

"Маншафтът" започна много силно и веднага натика съперника в близост до вратата му. Първият шанс за гол се откри пред Александър Павлович в 8-ата минута, но ударът му излезе в аут.

Три минути по-късно пък Волтемаде спечели високата топка, но от няколко метра не уцели вратата. След още три нападателят на Ювентус още веднъж се размина с попадението за 1:0.

Веднага последваха положения пред Антон, Бишоф и Гнабри, като германците ставаха все по-настоятелни.

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